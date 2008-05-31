انتخاب رئیس جمهوری لبنان/ اعتراضات گسترده به توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا

* تحولات لبنان

لبنان در هفته گذشته شاهد تحولات و رویدادهای مهمی در مسیر تکمیل آشتی و وفاق داخلی بوده به نحوی که انتخابات ریاست جمهوری بعد از تاخیری شش ماه بالاخره با حضور گسترده بین المللی برگزار و سپس فواد سنیوره به عنوان نخست وزیر برای تشکیل کابینه معرفی شد که هم اکنون درحال رایزنی است.

- منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه برای حضور در جلسه انتخاب رئیس جمهوری لبنان وارد بیروت شد و ضمن استقبال از توافق گروههای لبنانی، برقراری امنیت در این کشور را به منزله برقراری امنیت در کل منطقه دانست.

- ژنرال میشل سلیمان عصر یکشنبه درنشست مجلس نمایندگان لبنان با کسب اکثریت مطلق آرای نمایندگان به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شد.

- در مراسم انتخاب رئیس جمهوری لبنان دهها مقام و شخصیت خارجی و بین المللی شرکت داشتند و بلافاصله پس از اعلام رسمی انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری جدید لبنان، فضایی از شور و شادی لبنان را فرا گرفت.

- مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا انتخاب میشل سلیمان را دستاورد مهمی برای لبنانی ها خواند .

- رئیس جمهوری جدید لبنان پس از سوگند قانون اساسی در مجلس نمایندگان لبنان بر تحکیم اصل همزیستی مشترک در این کشور تاکید کرد.

میشل سلیمان در اولین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهور لبنان به تشریح خطوط کلی برنامه کاری خود پرداخت و از همه نیروهای سیاسی و شهروندان لبنانی خواست تا مرحله جدیدی را آغاز کنند و طرحی ملی را در راستای منافع کشور در دستور کار قرار دهند و منافع لبنان را بر منافع شخصی مقدم شمارند.

سلیمان بر فعال سازی نهادهای قانونی کشور، دستیابی به مبانی و پایه های مشترک در سطح داخلی، در دستور کار قرار دادن طرحی کاری برای اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وهمچنین حرکت در مسیر پیمان طائف تاکید کرد.

- نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در جریان دیدار با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان از نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در مسیر وفاق میان لبنانی ها تقدیر کرد.

- رئیس جمهوری سوریه در گفتگوی تلفنی با همتای لبنانی خود بر تداوم حمایت دمشق از توافقات میان گروههای لبنانی تاکید کرد.

- انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان که پس از 18 ماه بن بست سیاسی در این کشور صورت گرفت، با استقبال منطقه ای و بین المللی مواجه شد.

- رئیس جمهوری ایران در تماسی تلفنی با میشل سلیمان انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری لبنان را تبریک گفت و از سلیمان برای سفر به تهران دعوت به عمل آورد.

- فواد سنیوره نخست وزیر لبنان در گفتگو با خبرنگار مهر انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری این کشور را آغازی برای فعالیت های موسسات قانونی و ساماندهی روند سیاسی لبنان قلمداد کرد.

- وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان ازنقش برجسته وی در مدیریت مذاکرات گروه های لبنانی و به ویژه موفقیت اجلاس دوحه تقدیر کرد.

- فواد سنیوره نخست وزیر لبنان در دیدار با متکی از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران و نقش سازنده کشورمان در حل بحران سیاسی و دستیابی گروههای سیاسی به توافق اخیر لبنان قدردانی کرد.

- وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهور لبنان را تبریک گفت و آن را دستاوردی بزرگ برای ملت این کشور خواند.

- وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سعد الحریری رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان از نقش وی در آرامش کشورش و همچنین از شخصیت برجسته رفیق الحریری پدر وی و نخست وزیر اسبق لبنان تجلیل کرد .

- وزیر امور خارجه ایران در دیدار اعضای فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان بر ضرورت حفظ وحدت لبنان و اجرای توافق دوحه تاکید کرد.

- وزیر امور خارجه ایران در دیدار عمر کرامی نخست وزیر سابق لبنان حفاظت از دستاوردهای اجلاس دوحه را برای بهبود وضعیت لبنان ضروری خواند.

- منوچهر متکی چشم انداز روابط ایران و لبنان را مثبت و روشن خواند و تقویت وفاق ملی و همگرایی میان لبنانی ها را مهمترین هدف تهران عنوان کرد.

- رئیس جریان المستقبل لبنان انتخاب میشل سلیمان را دستاورد بزرگی برای ملت لبنان دانست و از نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در دستیابی لبنانی ها به توافق قدردانی کرد.

- وزیر امور خارجه سلطان نشین عمان با تاکید بر ضرورت حمایت همه کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای از توافق اخیر لبنانی ها، نقش جمهوری اسلامی ایران در این زمینه را بسیار مهم خواند.

- احمد ابوالغیط با ابراز خرسندی از انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان، آن را راه روشنی برای آینده این کشورعنوان کرد.

- اعضای جریان غربگرای 14 مارس تحت فشارهای آمریکا و عربستان، بار دیگر فواد سنیوره را به عنوان نامزد خود برای نخست وزیری لبنان برگزیدند.

- رهبر جریان ملی آزاد لبنان در واکنش به اقدام جریان 14 مارس مبنی بر معرفی فؤاد سنیوره به عنوان نامزد نخست وزیری لبنان برای تشکیل دولت وحدت ملی گفت: ما بدون تایید نخست وزیر، بر مشارکت پافشاری می کنیم و به عنوان مخالف در دولت حضور خواهیم داشت

- حزب الله لبنان با اشاره به مفاد توافقنامه دوحه تاکید کرد که نامزد تصدی پست نخست وزیری دولت وحدت ملی باید از ویژگی هایی نظیر صداقت در عملکرد، حمایت از سلاح مقاومت و مخالفت با فشارهای خارجی برخوردار باشد.

- رئیس جمهوری لبنان در پایان رایزنی های پارلمانی خود فواد سنیوره را مامور تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور کرد که وی هم اکنون درحال رایزنی برای تشکیل کابینه دوت وحدت ملی است.

- فواد سنیوره در پی مامور شدن برای تشکیل دولت وحدت ملی لبنان خواستار توسعه روابط با کشورهای عربی به ویژه سوریه شد.

- سفیر بحرین در لبنان در گفتگو با مهر با بیان اینکه انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری جدید لبنان یک روز بسیار بزرگ برای لبنانی هاست، از نقش جمهوری اسلامی ایران در حل بحران سیاسی لبنان تقدیر کرد.

- رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان با بیان اینکه انتخاب میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهور جدید یک لحظه تاریخی در تاریخ لبنان است جمهوری اسلامی ایران را عامل ثبات در منطقه و حامی وفاق ملی در لبنان دانست.

- دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم گرامیداشت مقاومت و حماسه آزاد سازی جنوب لبنان از مقاومت ملت لبنان در برابر تجاوزگری های رژیم اسرائیل ستایش کرد و گفت که استراتژی آزاد سازی و دفاع در لبنان و نوار غزه موفقیت آمیز بوده است.

وی تاکید کرد که اسرائیل رو به زوال است و من به بوش و رایس می گویم که تازمانی که حزب الله به خداوند توکل دارد و مردم شریف همراه آن هستند شما شکست خورده هستند.

دبیرکل حزب الله لبنان همچنین به وضعیت عراق اشاره کرد و گفت: عراق تحت اشغالگری آمریکا قرار دارد که بر حیات و منابع آن سلطه یافته است و هم اکنون اهداف آمریکا از بازی دموکراسی خود نمایان می گردد و آمریکا می خواهد اهداف خود را از طریق توافقنامه ها بر عراق تحمیل کند و واشنگتن می خواهد تا توافقنامه ها را تحمیل کند و از مجلس عراق می خواهد تا آن را امضا کند.

وی خطاب به مردم عراق گفت: ملت عراق را فرا می خوانم که موضعی تاریخی را اتخاذ کند که مانع از سقوط نهایی عراق در دستان آمریکا شود و نیروهای سیاسی عراق هم اکنون در برابر آزمایشی دشوار قرار گرفته اند.

سید حسن نصرالله به مقاومت درعراق در برابر اشغالگران اشاره کرد و گفت: طبیعی است که ما در حزب الله از جریان مقاومت در عراق حمایت کنیم.

وی درباره لبنان گفت: ما نیاز به یک استراتژی و طرحی برای آزاد سازی کشتزارهای اشغالی شبعا و منطقه کفر شوبا و آزاد سازی اسیران لبنانی داریم وما بر وعده خود در بازگشت اسیران تاکید می کنیم و آنها به زودی در کنار شما خواهند بود.

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: سلاح مقاومت برای مقابله با دشمن و دفاع از لبنان و آزاد سازی سرزمین و اسیران است و برای کسب دستاوردهای سیاسی نیست.

وی سلاح دولت را برای دفاع از مردم و حفاظت از امنیت کشور دانست و تاکید کرد: استفاده از سلاح دولت نیز برای تسویه حساب داخلی یا خدمت به اهداف خارجی مجاز نیست و استفاده از سلاح دولت علیه مقاومت مجاز نمی باشد و سلاح مقاومت برای مقابله با تهدیدها و دشمن و سلاح دولت برای حفاظت از جان و برقراری امنیت است لذا هر سلاح باید در خدمت هدف خویش باشد.

وی به رویای آمریکا برای وجود تابستانی داغ در منطقه اشاره کرد و گفت: لبنانی ها خواهان تابستانی آرام هستند، اما رویای آمریکا از تابستانی داغ سخن می گوید وآمریکا می خواهد که درگیری سیاسی را درگیری مذهبی جلوه دهد.

* تحولات عراق

مهمترین تحولات عراق در هفته گذشته را می توان درباره واکنش ها و اعتراضات شخصیت ها و مقامات مختلف این کشور به توافقنامه امنیتی دانست که بغداد درصدد امضای آن با آمریکا است زیرا آنها این توافقنامه را نقض حاکمیت عراق و سلطه آمریکا بر کشور خود می دانند.

برگزاری اولین نشست پیگیری اهداف سند موسوم به پیمان بین المللی با عراق در شهر استکهلم پایتخت سوئد نیز از دیگر تحولات مهم این کشور به شمار می رود.

- در حالیکه مرجعیت و علمای عراق و همچنین اکثریت اعضای پارلمان و نخبگان این کشور صراحتا در مورد ابعاد پیمان امنیتی بلند مدت تحمیلی از سوی واشنگتن به بغداد هشدار داده اند، سفیر آمریکا در عراق امروز ادعا کرد که این دولت عراق بوده که خواستار بسته شدن توافقنامه امنیتی طولانی مدت با دولت آمریکا شده است.

- سفیر آمریکا در بغداد در دیدار با رئیس جمهوری عراق با وی درباره این توافقنامه پیمان امنیتی گفتگو کرد.

- جمعی از اساتید و متخصصان درعلوم سیاسی، حقوق بین المللی عراق در همایشی در نجف درباره ابعاد مختلف توافقنامه طولانی مدت همکاری میان عراق و آمریکا بحث و تبادل نظر کردند و درباره پیامدهای خطرناک این توافقنامه بدون در نظرگرفتن منافع عراق هشدار دادند.

- اعضای شورای سیاسی امنیت ملی عراق روند مذاکرات این توافقنامه را مورد بررسی قرار دادند و بر ادامه مذاکرات با آمریکا درباره توافقنامه استراتژیکی به منظور دستیابی به نتایجی در جهت منافع ملت عراق تاکید کرد.

- در حالی که یک منبع نزدیک به دفتر آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق در نجف اظهار داشته که آیت الله سیستانی تاکنون نظر خود را صریحا در مورد توافقنامه امنیتی بلند مدت میان بغداد و واشنگتن اعلام نکرده است، سخنگوی جریان صدر از مخالفت ایشان و سایر مراجع دینی نجف با این پیمان خبر داد.

این منبع افزود: آیت الله سیستانی به ضرورت اینکه مسئولان عراق باید همه تصمیمات اتخاذ شده را در معرض نظر ملت قرار دهند؛ تاکید دارد.اگر مردم عراق تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولان را بپذیرند؛ باید به آن پرداخت اما در غیر اینصورت باید آنها را تغییر داد.

صلاح العبیدی سخنگوی جریان صدر نیز در این رابطه تصریح کرد که این جریان واکنش محتاطانه ای در قبال توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن دارد و از نظر موضع شرعی آن را حرام می داند. وی در ادامه گفت: من شنیده ام که آیت الله سیستانی نیز این توافقنامه را رد کرده است.

- رهبر جریان صدر در بیانیه ای از مردم عراق خواست که هر هفته پس از برگزاری نماز جمعه در اعتراض به توافقنامه امنیتی بلند مدت میان بغداد و واشنگتن در سرتاسر کشور تظاهرات بر پا کنند.

مقتدی صدر در بخش دیگر بیانیه خود، خواستار تحرکات پارلمانی و اتحاد تمام احزاب و تشکلهای سیاسی و نیز افزایش تبلیغات از سوی متخصصان برای لغو توافقنامه امنیتی میان بغداد و واشنگتن شد.

- یک مقام مسئول عراقی با اشاره به سری بودن روند مذاکرات درباره توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن و با وجود مخالفتهای گسترده ملت، مراجع و نمایندگان پارلمان عراق با آن، مدعی شد این توافقنامه تا یک هفته دیگر امضا می شود.

- منابع آگاه پارلمان عراق فاش کردند: واشنگتن به نمایندگان پارلمان عراق وعده پرداخت سه میلیون دلار رشوه را در صورت موافقت آنان با توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن که با مخالفت گسترده مراجع تقلید و قشرهای مختلف ملت عراق و گروههای سیاسی روبرو شده، داده است.

- وزیر خارجه عراق تاکید کرد که پارلمان این کشور حرف نهایی را درباره توافقنامه امنیتی با آمریکا می زند.

- سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، قریب الوقوع بودن امضای این توافقنامه را تکذیب کرد.

- منابع نزدیک به آیت الله سیستانی از تاکید ایشان به دولت عراق برای برگزاری همه پرسی عمومی درباره انعقاد توافقنامه امنیتی بلندمدت با آمریکا خبر دادند.

- یک نماینده پارلمان عراق با اشاره به اشغال و عدم حاکمیت عراق، درباره تبعات منفی امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا بر آینده و استقلال این کشور هشدار داد و گفت: توافقنامه امنیتی با آمریکا در شرایط اشغال، منطبق بر منافع ملی و استقلال عراق نیست.

- عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق هشدار داد که انعقاد توافقنامه امنیتی بلندمدت با آمریکا خطر مصادره حاکمیت و استقلال عراق را در پی دارد.

- عبدالعزیزحکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی این کشور نیز تاکید کرد: توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن حاکمیت ملی عراق را نقض می کند.

- نخست وزیر عراق امروز در آغاز نشست پیگیری سند "پیمان بین المللی با عراق" در استکهلم خواستار لغو بدهی ها و مجازاتهای تحمیلی بر این کشور که در زمان رژیم سابق بعث وضع شده بود، گردید.

- دبیرکل سازمان ملل متحد درجریان نشست استکهلم از نخست وزیر عراق برای پیشرفت های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در این کشور به رغم چالش های موجود ستایش کرد.

- وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن سیاست های اشتباه اشغالگران در عراق در نشست استکهلم تاکید کرد که تهران از تلاش های دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق برای بازگرداندن ثبات به این کشور حمایت می کند.

* تحولات فلسطین

عرصه فلسطین نیز شاهد ادامه محاصره، تهدیدات و تجاوزگری صهیونیست ها علیه ملت فلسطین، آمادگی حماس برای گفتگوی داخلی و تداوم مذاکراه بیهوده ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل بود.

رسوایی تازه اولمرت و درخواست ها برای کناره گیری وی از دیگر تحولات بود.

- سخنگوی رسمی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اذعان کرد که رژیم اسرائیل در مسیر مذاکرات با این تشکیلات برای دستیابی به توافقنامه سازش جدی نیست و بر دامنه شهرک سازی خود افزوده است.

- دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد: رئیس دفتر سیاسی حماس از آمادگی خود برای همراهی با اقدام عربی به منظور حل اختلافات این جنبش با فتح خبر داد.

- دبیرکل اتحادیه عرب پس از دیدار با رئیس جمهوری مصر از رایزنی کشورهای عربی درباره روابط گروه های فلسطینی با هدف حل اختلافات میان آنها خبر داد.

- مشاور سیاسی نخست وزیر فلسطین اعلام کرد: شماری از طرف های اروپایی در سطوح عالی با سران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) و دولت مردمی فلسطین دیدار کردند.

- نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر تهدید کرد که از تمامی ابزارها برای متوقف کردن حملات موشکی مبارزان فلسطینی استفاده خواهد کرد.

- گروهان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که اگر محاصره ظالمانه و تحمیلی نوار غزه برداشته نشود، عملیات ویژه علیه رژیم اسرائیل اجرا خواهد کرد.

- جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا شب گذشته محاصره نوارغزه از سوی رژیم اسرائیل را یکی از بزرگترین جنایات بشری دانست.



- عفو بین الملل در گزارشی محاصره نوار غزه از سوی رژیم اسرائیل را دردناک ترین فاجعه بشری توصیف کرد که تاکنون رخ داده است.

- هزاران فلسطینی امروز به دعوت جنبش حماس در نزدیکی مرزهای سرزمین های اشغالی در اعتراض به محاصره ظالمانه نوار غزه از سوی رژیم اسرائیل دست به تظاهرات زدند.

- وزیران دادگستری کشورهای عربی در پایان نشست اخیر خود در قاهره تصمیم به تشکیل کمیته ای عربی برای جمع آوری اسناد علیه جنایتهای جنگی رژیم صهیونیستی گرفتند.

- شاهد اصلی پرونده رشوه خواری ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز تایید کرد که اولمرت چندین بار از وی رشوه گرفته است.

- به گزارش رسانه ها وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به طور جدی به اولمرت هشدار خواهد داد که میان استعفای خویش و عقب نشینی حزب کارگر از ائتلاف کابینه یعنی برگزاری انتخابات جدید، یکی را انتخاب کند.

- در پی رسوایی مالی ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی تعدادی از اعضای حزب حاکم کادیما از وی خواستند تا بطور موقت از قدرت کنار برود.

- نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که بیش از دو سوم صهیونیستها،کناره گیری نخست وزیر این رژیم را در پی رسوایی مالی وی تایید می کنند.

- درحالی که ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای نخستن بار به طور تلویحی از استعفای خود سخن گفت، وزیر امور خارجه این رژیم از حزب کادیما خواست تا جانشین اولمرت را انتخاب کند.

- سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد، مشکلات سیاسی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به دنبال بر ملا شدن پرونده فساد مالی وی، توجهات را از تمرکز به هدف اصلی تحقق صلح در خاورمیانه تا پایان سال جاری میلادی بازداشته است.

- سخنگوی رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین شب گذشته از احتمال سرنگونی نخست وزیر رژیم صهیونیستی و تاثیر منفی آن بر روند سازش ابراز نگرانی کرد.

- یکی از رهبران برجسته جنبش حماس ضمن تاکید بر اینکه رژیم اسرائیل باید شروط این جنبش برای آتش بس را بپذیرد امروز اظهار داشت: مادامی که برخی تلاش می کنند این جنبش را نادیده بگیرند؛ صلح برقرار نخواهد شد.

- سازمان ملل متحد امروز در گزارشی هشدار داد که تصمیم رژیم اسرائیل برای منهدم کردن بیش از سه هزار واحد مسکونی فلسطینیان در کرانه باختری رود اردن به آوارگی هزاران نفر منجر خواهد شد.