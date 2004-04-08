عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

* القدس العربي :

- كشتار وحشيانه نيروهاي آمريكايي در شهر فلوجه : جنگنده هاي اف 16 آمريكايي يك مسجد و منازل شهروندان عراقي را در اين شهر بمباران كردند

- بيش ازصد كشته و مجروح درشهر فلوجه

- آيت الله سيستاني ازمراجع شيعه حمله نيروهاي اشغالگر آمريكايي به مردم عراق را محكوم كرد

- در درگيريهاي منطقه الاعظميه و الشعله عراق بيش از30 نظامي آمريكايي كشته شدند

- بروزدرگيريها درمركزبيروت بين نيروهاي امنيتي و دانشجويان تظاهركننده درحمايت از زندانيان سوريه

- كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد خواستار دخالت نظامي نيروهاي بين المللي دردارفور براي جلوگيري از كشتار دسته جمعي شد

- رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه توني بلر نخست وزيرانگليس به طور يكجانبه طرح آريل شارون نخست وزير اين رژيم را تاييد كرد

- مهاجمان ناشناس يك هليكوپتر ارتش آمريكا را در شمال بغداد سرنگون كردند

* الحيات :

- عبدالحليم خدام در گفتگو با ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه گفت: اگر رژيم صهيونيستي به تعهدات خود عمل كند با اروپا توافق نامه امضا خواهيم كرد

- وزير كشور عراق استعفا كرد

- نيروهاي آمريكايي همچنان بر نابودي ارتش المهدي وابسته به مقتدي صدر از روحانيون شيعه عراقي اصرار مي ورزند

- كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد خواستار دخالت نظامي بين المللي در دارفور براي جلوگيري از كشتار دسته جمعي شد

- واشنگتن براي لغو گفتگو بين تشكيلات خودگردان فلسطين و حماس و اسراييل دخالت مي كند

- رژيم صهيونيستي اعلام كرد : آمريكا به طور غيرمستقيم با طرح آريل شارون نخست وزير اسراييل موافقت كرد

- يهوديان ليبي از دعوت به بازگشت به كشورشان استقبال كردند و خواستاراختيارات قانوني بدون هيچ پيش شرطي شدند

- هزاران كشته در سودان، اين كشورديگر نياز به نيروهاي خارجي ندارد

*الشرق الاوسط :

- نيروهاي اشغالگر آمريكايي ارتش المهدي وابسته به مقتدي صدر را تهديد به نابود كردند

- سخنگوي نيروهاي ائتلاف در عراق خواستار تسليم مقتدي صدر به نيروهاي پليس عراق شد

- درگيري شديد در شهر فلوجه شماري كشته و زخمي برجاي گذاشت

- رئيس هيات علماي سني تماسهاي خود را با هيات اعزامي سازمان ملل متحد به عراق را قطع كرد

- برخي گزارشها حاكي از انتقال صدام ديكتاتور سابق عراق به قطراست و نيروهاي ائتلاف درعراق تاكنون ازهرگونه پاسخ دادن به اين موضوع خودداري كرده اند

- شوراي حكومت انتقالي عراق بهره برداري مقتدي صدر از نام خاندانش براي قانون شكني و ايجاد هرج و مرج را رد كرد

- مسعود بارزاني رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق گفت:اجماع نظر درباره گسترش شوراي حكومت انتقالي به زودي حاصل مي شود و نيروهاي پيش مرگ كرد جزويي از ارتش جديد عراق خواهند بود

- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا تصميم گيري اعزام نيروهاي كمكي به عراق را به دوش مسئولان نظامي اين كشور گذاشت

- سفارت تايلند در سوئد تهديداتي درخصوص عقب نشيني نيروهايش از عراق دريافت كرد