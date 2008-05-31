مجمع سالیانه فدراسیون تکواندو فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع سالیانه فدراسیون تکواندو ساعت 9 صبح فردا به ریاست کیومرث هاشمی معاون سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی برگزارخواهد شد.

در این نشست که با حضورسید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو، اعضای هیئت رئیسه، روسای هیئت های استان و کمیته های مختلف فدراسیون برگزارخواهد شد، گزارش مالی و عملکرد سال 86 فدراسیون تکواندو ارائه خواهد شد ضمن اینکه تقویم ورزشی سال 87 نیز به تصویب خواهد رسید.

بر اساس اعلام امور مجامع سازمان تربیت بدنی مجمع سالیانه فدراسیونهای اسکی و تیراندازی نیز به ترتیب طی روزهای 23 و 28 خرداد ماه به ریاست کیومرث هاشمی در تهران برگزار می شود.