به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه کتاب ایران اعلام کرد این جلسه با حضور مهرداد رایانی مخصوص، محمود فرهنگ، کیومرث مرادی، حسین مهکام، پیمان شیخی و محمد باباوند برپا می‌شود.



در ابتدای این برنامه نمایش "حریم" به کارگردانی محمد باباوند در سرای اهل قلم اجرا سپس مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. این نمایش با حضور میثم امیراصلانی، حسن برزا، حمید شریف‌زاده، مجید عبدوس و محمدرضا داودی ساعت 15 در سرای اهل قلم اجرا می‌شود.



نمایش "حریم" تا 20 خرداد هر روز ساعت 18 در فرهنگسرای دانشجو واقع در خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، خیابان 21، پارک شفق به صحنه می‌رود.

