نحوه دریافت حق بیمه کارفرمایان حقیقی کارگاهها اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس بخشنامه جدید، کارفرمایان صنفی دارای پروانه کسب صنفی معتبر از مجامع و اتحادیه های صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی چنانچه با رعایت ضوابط قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری نسبت به بیمه پردازی خود به همراه ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارگران شاغل در سال 86 اقدام نموده اند، در صورت عدم قطع بیمه پردازی آنان، ادامه بیمه پردازی به همراه ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارگران شاغل با رعایت ماده (39) قانون تامین اجتماعی بلامانع است.

همچنین در خصوص درخواست های سایر کارفرمایان حقیقی با رعایت بند (ج) ماده (4) آئین نامه اجرایی قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مبنی بر پرداخت حق بیمه خود به همراه کارگران شاغل، بیمه پردازی آنان به همراه ارائه لیست و پرداخت حق بیمه کارگران شاغل با رعایت قانون بیمه حرف و صاحبان مشاغل آزاد و پرداخت 27 درصد حق بیمه ماهانه بلامانع خواهد بود.

در تبصره بخشنامه جدید نیز در خصوص سهم حق بیمه درمان آمده است ، با توجه به اینکه به موجب ماده (29) قانون تامین اجتماعی سهم حق بیمه درمان در مورد مشمولان تامین اجتماعی 9 درصد می باشد، از کارفرمایان متقاضی استفاده از خدمات درمانی در تبصره 1 ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون صاحبان حرف و مشاغل آزاد، 9 درصد حق بیمه درمان دریافت می شود.

بدیهی است در صورت محاسبه حق بیمه سرانه مذکور در ماده (13) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و مقایسه آن با مبلغ پرداختی و تعیین مابه التفاوت، کارفرما مکلف به پرداخت آن خواهد بود.