گزارش اخیر آژانس بیانگر شفافیت کامل برنامه هسته ای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه آورده است: آخرین گزارش البرادعی تاکید و اذعانی بر ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران هم در گذشته و هم حال می باشد.

همچنین سفارت ایران در اسلام آباد در این مطلب تاکید کرده است: این گزارش بیانگر آن است که ایران به عنوان یک عضو مسئولیت پذیر معاهده NPT، کاملاً متعهد به تعهدات بین المللی اش در رابطه با برنامه هسته ای صلح آمیز خود بوده و تاکنون هم به طور فزاینده ای با آژانس همکاری کرده و شفاف سازی کامل داشته است.

در ادامه بیانیه سفارت ایران آمده است: ایران با حل شش مورد ابهام بر اساس توافق مدالیته و انجام تمامی فعالیت های فعلی خود از جمله غنی سازی تحت نظارت کامل و پیوسته آژانس بر اساس مقررات این سازمان، نگرانی موجود در خصوص گذشته و حال برنامه هسته ای خود را برطرف کرده است.