اجرای کامل توافق دوحه نشانگر مسئولیت پذیری گروههای لبنانی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "عمان" درتحلیلی از وضعیت کنونی در لبنان پس از توافقنامه دوحه نوشت: از زمانی که لبنان و به همراه آن تمام منطقه نفس راحت را با دستیابی به توافقنامه دوحه کشید و زمینه را برای ورود عملی لبنان به مرحله جدید فراهم کرد، امید لبنانیها به آرامش پایدار در کشورشان زنده شد.

این روزنامه افزود: اینکه نبیه بری رئیس مجلس لبنان گفت لبنان که با همه کشورهای عربی فرق می کند مجددا ازمسیر قبلی خود برگشت و توافقنامه دوحه آنها را متحد کرد هرگز تصادفی نبود.



روزنامه مذکورتصریح کرد: درست است که توافقنامه دوحه اصول و اساس مشخصی را وضع کرد که بین گروه اکثریت و مخالف مورد توافق واقع شد اما این هم درست که اجرای کامل آن توافقنامه اهمیت بیشتری دارد.

به نوشته این روزنامه عرب زبان، آنچه که بیشترحائزاهمیت این است که اکنون رایزنیهای گروههای لبنانی برای دستیابی به توافق ها درحل مسائل ادامه دارد و اگرچه آنها با مشکلات و دشوارهایی دراین زمینه مواجه اند، اما آن درواقع نشانه اهمیت زیاد دادن گروهها به آینده کشورشان است.



روزنامه عمان یاد آورشد: اگر سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله نکات مهمی را درسخنرانی اخیر خود روشن کرد اما درهمان حال بیش ازبیش برهمزیستی مسالمت آمیزچند جانبه درلبنان، مشارکت گروههای مختلف لبنانی دردولت وعدم استفاده از سلاح برای اغراض و اهداف سیاسی داخلی تاکید کرد زیرا سلاح برای رسیدن به اهداف داخلی قرار داده نشده است..

از نظر روزنامه مذکور، رئیس جمهوری منتخب لبنان از اعتماد وتایید گروههای مختلف لبنانی برخوردار است این امر توان وی را برای ایفای نقش خود در صیانت و حفاظت ازمنافع داخلی لبنان و در روابط با طرفهای مختلف ذیربط مسئله لبنان تقویت می کند بنابراین هوشیاری و توانایی ارتش لبنان برای حفظ امنیت در بیروت و تمامیت ارضی لبنان طی دوره های آینده اهمیت بیشتری به خود می گیرد تا این فرصت برای عبور از تمام موانع فراهم شود.



روزنامه عمان درپایان نوشت: با توجه به اوضاع منطقه ای لبنان، نقش ومسئولیت بزرگی بردوش گروههای لبنانی اعم از رهبران و طیفهای سیاسی و مذهبی گذاشته شده است که تمام تلاش خود رابرای حفظ آرامش وامنیت و ثبات درلبنان بکار گیرند و درتعامل با توافقنامه دوحه با روحیه نرم وعلاقه وتمایل به تبدیل کرد آن به ایجاد ثبات وحرکت به سوی ساختن زندگی بهتر برای لبنانیها نشان دهند و قطعا آنها در دستیابی به این مهم قادرند اگرواقعا تصمیم خودشان را دراین زمینه بگیرند و برای دستیابی به آن هدف تلاش کنند بویژه اینکه آنها اکنون نسبت به گذشته بیشتربه حل مسائل شان نزدیکترهستند.