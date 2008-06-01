کلیه استانها باید تا پایان سال به سیستم امنیت اطلاعات مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حیدر علی کورنگی شامگاه شنبه در سمینار " سیستم مدیریت امنیت اطلاعات" در محل استانداری زنجان افزود: در همین راستا استان زنجان به عنوان استان پایلوت در زمینه اجرای بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص "سیستم امنیت اطلاعات "(isms) انتخاب شده است.

مدرس دوره های دولت الکترونیک و مدیریت امنیت اطلاعات در ایران خاطرنشان کرد: مقضیات اجرایی این طرح را شناخت کنترلهای امنیتی iso27001 , iso 27002 است که اگر هر سازمانی این سیستمها را بشناسند به راحتی می توانند توسط متخصصین داخلی خودشان پیاده نمایند.

کورنگی با تاکید بر لزوم توجه به امنیت در دولت الکترونیک ادامه داد: با توجه به تاکید دولت در زمینه توسعه و ارتقا سیستم امنیت اطلاعات در کشور، کلیه استانهای کشور به لحاظ بخشنامه الزام آور معاون اول رئیس جمهور باید از امنیت سیستم و وضعیت خوبی برخوردار باشند.

کورنگی با تاکید بر لزوم توجه به امنیت در دولت الکترونیک ادامه داد: با توجه به تاکید دولت در زمینه توسعه و ارتقا سیستم امنیت اطلاعات در کشور کلیه استانهای کشور به لحاظ بخشنامه الزام آور معاون اول رئیس جمهور امنیت سیستم از وضعیت خوبی برخوردار باشیم .

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی عدم دسترسی فیزیکی به اطلاعات، هشدار دهنده در مقابل حوادث امنیتی، اطمینان از ویرس های اینترنتی در سیستم و محل نگهدای از سرورها و تجهیزات رایانه ای در مقابل حوادث طبیعی و جلوگیری از حملات هکرها را از مهمترین مزایای بهرمندی از مدیریت سیستم امنیت اطلاعات است.

مدیرعامل شبکه علمی غرب آسیا با تاکید بر لزوم توجه به سیستم امنیت شبکه گفت: کلاهبرداری های اینترنتی، جاسوسی، خرابکاری، آتش رسوزی، سیل، زلزله و عملیاتهای خرابکارانه هکرها از مهمترین تهدیدات امنیتی است که باید مدیران و کارشناسان بخش خصوصی استان در این زمینه برای انجام طرحهای امنیت اطلاعات و پدافند غیرعامل آگاهی و آماده گی کامل داشته باشند.

وی، امنیت سیستم را مهمترین اصل در توسعه زیرساختهای کشور دانست و گفت: بدون اطمینان از امن بودن سیستمهای اطلاعاتی اعتماد به آنها محال است و تنها افراد ناآگاه می توانند به آن اطمینان داشته باشند.

مدیرعامل شبکه علمی غرب آسیا وجود سرورهای قوی و مطمئن را مهمترین نیاز یک کشور در راستای گام برداشتن در مسیر توسعه در عصر کنونی عنوان و تاکید کرد : در حال حاضر در عرصه بین المللی پرچم کشورها بر فراز سرورهای این کشورها در اهتزار است.

کورونگی با تاکید بر اینکه باید به امنیت سیستم الکترونیک توجه و دقت بیشتری شود، گفت : باید بحث امنیت را وارد سیستم‌های اطلاعاتی خود کنیم و گرنه به هیچ وجه نمی‌توان به آن اعتماد داشت .

وی، افزود: فناوری ابزاری خوب و مفید است که اگر به صورت بهینه استفاده نشود نه تنها مفید واقع نخواهد شد بلکه سبب بروز مشکلاتی نیز خواهد شد.

مدرس دوره‌های آموزشی دولت الکترونیک و سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، گفت: اطلاعات، دارایی مهمی برای فعالیت‌های یک سازمان محسوب می‌شود که برای کسب آن وقت و هزینه بسیاری صرف شده است و نیاز به محافظت دارد.

کورنگی گفت: زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مطلوب داریم که در خصوص این حوادث و تهدیدها آینده نگری و راهکار داشته باشیم.