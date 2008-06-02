کتاب راهنمای در باب حکومت لاک

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : جان لاک از برجسته‌ترین شخصیتها در تاریخ فلسفه سیاسی است و رساله دوم در باب حکومت از مهمترین رساله‌های سیاسی زمان خویش بوده که بنیادهای اندیشه سیاسی لیبرال را شکل بخشیده است. دیدگاههای لاک درباره قرارداد اجتماعی، الزام سیاسی، مالکیت و... امروزه نیز همچنان جذابند.

در این کتاب راهنما پس از شرحی کوتاه از زندگی لاک و زمینه تاریخی نگارش رساله در باب حکومت، به شرح و تفسیر متن رساله و اندیشه‌های اساسی مطرح در آن پرداخته شده و از نقش و اهمیت کنونی آرای لاک در اندیشه سیاسی سخن رفته است.

در قسمتی از مقدمه کتاب آورده شده است: این کتاب بر آن است که به‌ ویژه به کار دانشجویان رشته تاریخ اندیشه سیاسی در سازمانهای حکومتی، گروههای علوم سیاسی و فلسفه بیاید. کتاب حاضر رساله دوم لاک در باب حکومت را با یک دیدگاه جدی فلسفی به دانشجویان معرفی می‌کند و امید می‌رود که برای استادان نیز جالب توجه باشد. کوشش شده است که متن برای کسی که برای نخستین بار به مطالعه لاک می‌پردازد (از جمله خوانندگان عادی) قابل فهم باشد. بسیاری از متونی که در چند دهه اخیر درباره این رساله نوشته شده‌اند هر چند خوب و تأثیرگذار بوده‌اند، اما رویکردی تاریخی یا ناظر به تاریخ اندیشه‌ها اتخاذ کرده‌اند.

اما اثر حاضر بسیار خلاصه‌تر و ساده‌تر است و همان‌گونه که انتظار می‌رود تفاسیری که در اینجا ارائه شده‌اند در نقاط فراوانی متفاوت با آن‌اند. متخصصین نوشته های سیاسی لاک، دربارة موضع او در باب بسیاری از موارد، اختلاف نظر دارند. این امر معمولاً به خاطر ابهام آمیز یا متناقض بودن بیان لاک نیست. مقصود رسالة دوم آن بود که از لحاظ سیاسی متقاعد کننده باشد، نه آنکه متنی آکادمیک شود. لاک گاه موضع خود را دربارة موارد بحث‌انگیز رها کرده، جایی برای تفسیرهای بیشتر باز می‌گذارد تا مانع روگردانی احتمالی طرف‌داران خود شود.

به باور من تفاسیری که در اینجا ارائه شده‌اند معقول‌اند و با نظر به متن تأیید می‌شوند، اما نمی‌توان به این تظاهر کرد که همواره و در همة موارد به عنوان تفسیر درست از لاک پذیرفته شده‌اند. تلاش من بر این بوده تا غالباً مواردی را که تفسیر من از لاک، با بدیل‌های آن تعارض دارد بسط دهم اما انجام این کار برای همة موارد، حجم این کتاب را به چندین برابر بیش از آنی که هست می‌رسانید. به همین دلیل از بررسی این آثار، که به تفسیرهای موجود در کنار تفسیر من اشاره دارند، پرهیز کرده‌ام. این کتاب با این آگاهی نوشته شده است که، به‌ویژه دانشجویان، غالباً وقتی برای مطالعه تفریحی ندارند و در پی حداکثر فراگیری در زمانی محدود هستند.