دفتر ادیان و حقوق بشر تأسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین سلیمانی، عضو هیئت علمی این دانشگاه، و دانش آموخته رشته حقوق جزا از دانشگاه شهید بهشتی،عنوان کرد: مطابق با مقتضیات و اهداف دانشگاه، فعالیت دفتر محدود به مطالعات نظری و علمی خواهد بود و طبیعتاً وارد فعالیتهای عملی و سیاسی نخواهد شد.

این دفتر بنا دارد در زمینه مفاهیم بنیادین، شریعت(فقه)، الاهیات(کلام) و اخلاق به مطالعه و تحقیق بپردازد.

سلیمانی افزود: در حال حاضر نیز با کمیته‌ای علمی متشکل از چند تن از متخصصان حوزه ادیان و حقوق بشر کار خود را آغاز کرده است و امیدواریم پس از تدوین اساسنامه و اقدامات مقدماتی، گامهای علمی خود را هرچه زودتر برداریم.



