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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۲۱

دفتر ادیان و حقوق بشر تأسیس شد

با تأسیس "دفتر ادیان و حقوق بشر" در دانشگاه ادیان و مذاهب، بنا به حکم حجت‌الاسلام نواب، سرپرست دانشگاه، مسئولیت آن به دکتر حسین سلیمانی سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین سلیمانی، عضو هیئت علمی این دانشگاه، و دانش آموخته رشته حقوق جزا از دانشگاه شهید بهشتی،عنوان کرد: مطابق با مقتضیات و اهداف دانشگاه، فعالیت دفتر محدود به مطالعات نظری و علمی خواهد بود و طبیعتاً وارد فعالیتهای عملی و سیاسی نخواهد شد. 

این دفتر بنا دارد در زمینه مفاهیم بنیادین، شریعت(فقه)، الاهیات(کلام) و اخلاق به مطالعه و تحقیق بپردازد. 

سلیمانی افزود: در حال حاضر نیز با کمیته‌ای علمی متشکل از چند تن از متخصصان حوزه ادیان و حقوق بشر کار خود را آغاز کرده است و امیدواریم پس از تدوین اساسنامه و اقدامات مقدماتی، گامهای علمی خود را هرچه زودتر برداریم. 
 

کد مطلب 693158

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