ایرج قانونی: کتاب اراده معطوف به قدرت مجعول است

ایرج قانونی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلد اول کتاب نیچه به‌زودی توسط نشر آگه منتشر می‌شود و هم‌اکنون در حال حاضر مشغول ترجمه جلد دوم این کتاب هستم.

وی در ادامه گفت: همچنین به ترجمه مجموعه‌ای از آخرین دست‌نوشته‌های نیچه پرداخته‌ام که از میان سه‌جلد از دست‌نوشته‌های نیچه یاعنوان "میراث نیچه" انتخاب شده‌اند. مجموعه‌ای که توسط دو ایتالیائی به نامهای مازینو مونتیرانی و جرجیو کولی ویرایش شده است که این اثر کاملترین ویرایش از دست‌نوشته‌های13جلدی نیچه است که با ملحقات 15 جلد می‌شود.

این مترجم آثار فلسفی سپس گفت: کتاب هایدگر مبتنی بر کتاب" اراده معطوف به قدرت" است در صورتی که این کتاب توسط خواهر نیچه طوری که مورد قبول حزب نازی واقع شود دستکاری شده است و اثر واقعی نیچه نیست. البته نگارش کتابی با عنوان" اراده معطوف به قدرت" تا سپتامبر 1888 در دستور کار نیچه قرار داشت اما وی از این تاریخ به بعد تغییری در طرحهایش داد و از آن پس اثر بزرگ خود را همواره "باز ارزیابی همه ارزشها " می‌خواند و نه "اراده معطوف به قدرت". او از این پس حتی با تمهیداتی متفاوت با آنچه پیشتر برای "اراده معطوف به قدرت"در نظر داشت طرح خود را سامان داد.

وی در ادامه گفت: در هر حال با توضیحی که ویراستاران فوق‌الذکر می‌دهند در نهایت او در پاییز1888 برای همیشه دست از طرحهای خود برای تهیه ی کتابی موسوم به "اراده معطوف به قدرت" کشید. بسیاری از جمله دریدا، آنجا (در کتاب درباره روح )که به تفسیر هایدگر از تراکل اشاره می‌کند، اظهار می‌دارد که دشوار بتوان تفسیر او را تفسیر خواند. به عبارت دیگر تفسیر نیچه تقریباً همواره ورای تفسیر است. بالطبع این امر در مورد تفسیر هایدگر از نیچه هم صدق می‌کند.

ایرج قانونی در خصوص هایدگر افزود: او یک مفسر معمولی نیست بلکه متفکر بزرگی است که تفسیر می‌کند و به عنوان متفکر تفسیر می‌کند. در اصل او نیچه خاص خودش را تفسیر می‌ کند که درعین حال نیچه‌ای است که با سیستم فکری او نسبت وثیقی دارد. کسانی که می‌خواهند بدانند خود نیچه کیست می‌توانند به تفاسیر ضعیفتر که به آنها تفسیرهای امین می‌گویند که از نظر من تفسیرهای بی‌اهمیت و به همین دلیل قابل اغماض اند، یا خود آثار نیچه ، مراجعه کنند. به هر حال برای آنکه امکان رجوع به یکی از آثار مرتبط با موضوع بسیار مهم اراده معطوف به قدرت مطرح در این اثرفراهم شود دست به ترجمه آخرین دست‌نوشته‌های نیچه که محتوای آن مرتبط با کتاب هایدگر است زده‌ام تا گامی برای فهم صحیح آثار نیچه بردارم.