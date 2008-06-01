به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نوذری، شامگاه شنبه در سمینار "سیستم مدیریت امنیت اطلاعات" در محل استانداری زنجان افزود: دستگاههایی که ‌در رسیدن به ‌این هدف مهم تلاش و سرمایه ‌گذاری می‌کنند باید به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات نیز توجه دقیق و مضاعفی داشته باشند زیرا این موضوع به‌ لحاظ حفظ اطلاعات بسیار ضروری است .

نوذری با تاکید بر اینکه بحث امنیت اطلاعات در شبکه‌های مربوط به دستگاههای دولتی امری ضروری و مهم است ادامه داد: در بحث ارائه خدمات به صورت الکترونیک باید به موضوع امنیت و سلامت شبکه الکترونیکی توجه ویژه ای شود و کارشناسان نیز جهت راه ‌اندازی شبکه، تمام جوانب را سنجیده و دقت لازم را به‌عمل آورند .

استاندار زنجان تاکید کرد: با ارائه خدمات به‌ صورت الکترونیکی، شهروندان دیگر متحمل برخی هزینه‌ های ناخواسته و انجام سفرهای غیر ضروری نمی‌شوند و در وقت و انرژی نیز به نحو مطلوبی صرفه ‌جویی می‌شود.

نوذری با بیان اینکه استفاده از دیدگاههای کارشناسان برای تقویت سیستم امنیتی شبکه الکترونیکی دستگاه های اجرایی بسیار موثر است، افزود: اطمینان از سلامت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در شبکه حائز اهمیت بوده و مسئولیت آن بر عهده‌ واحدهای حراست دستگاههای اجرایی است .

وی، تبادل تجربیات، دیدگاهها و نظرات و همچنین ارائه‌ آموزشهای تخصصی و فنی جهت کاربران استفاده‌ کننده از شبکه در دستگاههای اجرایی را ضروری عنوان کرد و گفت: ارائه آموزشهای لازم به‌ کاربران می‌تواند در میزان بهره‌ وری و سلامت و حفاظت از شبکه، مفید و موثر واقع شود .

نوذری در ادامه از آماده گی استانداری جهت یاری رساندن به دستگاههای اجرایی این استان در دستیابی به‌ اجرای سیستم امنیت اطلاعات خبر داد.