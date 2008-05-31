اعلام آمادگی انجمن روزنامه نگاران مسلمان برای گفتگو با انجمن آزادی مطبوعات دانمارک

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن مقدم سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان افزود : سازنده فیلم فتنه یا به دلیل ناآگاهی از آموزه های مترقی و انسان دوستانه مکتب اسلام اقدام به ساخت چنین فیلمی کرده است و یا آگاهانه و با هدف مشوش نشان دادن چهره اسلام، در هر دو حالت دعوت از وی و گسترده کردن دامنه این اقدام، فتنه انگیزی در مسیری است که خواسته زورمداران در ایجاد اختلاف بین مذاهب و ادیان الهی است.

مقدم گفت : مردم ما هنوز خاطره تلخ اقدام اهانت آمیز روزنامه دانمارکی در اهانت به پیامبر اکرم(ص) را فراموش نکرده اند.

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان این اقدام انجمن آزادی مطبوعات دانمارک را تحریک آمیز خواند و به این انجمن پیشنهاد کرد که اگر شما واقعا به دنبال شناخت اسلام هستند از یک "اسلام شناس" دعوت کنند تا او اسلام ناب را برایشان تبیین کند.

مقدم افزود: انجمن روزنامه نگاران مسلمان آمادگی دارد زمینه گفتگو با انجمن آزادی مطبوعات دانمارک یا هر مجموعه دیگری که خواهان شناخت اسلام حقیقی است را فراهم کند و از انجام چنین گفتگوهایی استقبال کند.