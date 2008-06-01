نبود اسپانسر مهمترین مشکل توسعه ورزش در نوشهر اعلام شد

سید رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: باید برای جذب سرمایه گذار و حمایت بخش خصوصی از این رشته ورزشی طرح های مناسب ارائه شود.

وی اظهار داشت: اکنون نوشهر مقام قهرمانی رشته هندبال در مازندران را داراست و امسال به زیرگروه لیگ برتر هندبال در کشور راه پیدا کردیم.

وی خاطر نشان کرد: به رغم کمبودها، چهار بازیکن هندبالیست در اردوی تیم ملی جوانان و دو بازیکن در اردوی تیم ملی دانشجویان و یک بازیکن در اردوی تیم ملی هندبال ساحلی کشور شرکت دارند.

حسینی با اشاره به برگزاری مسابقات هندبال ساحلی کشور در ماه جاری در نوشهر ادامه داد: شش تیم شامل دو تیم ملی، تیم های نوشهر، آمل، نیروی زمینی و برازجان در این رقابت ها شرکت می کنند.

رییس هیئت هندبال نوشهر، تامین زمین مناسب و تسطیح ساحل دهنو و رفع مسائل مالی را ازجمله نیازمندی ها برای برگزاری مسابقات هندبال ساحلی کشور در این شهرستان برشمرد.

