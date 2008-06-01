10 میلیارد ریال برای ساخت استادیوم ورزشی در نوشهر نیاز است

حجت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح از جمله مصوبات سفر هیئت دولت به مازندران است که تاکنون به دلیل نداشتن اعتبار عملیاتی نشده است.

وی اظهار داشت: زمین اجرای این طرح آماده بوده و فقط باید تسهیلات مورد نیاز به متقاضی ارائه شود.

وی خواستار پیگیری مسئولان منطقه و استان برای تسریع در اجرایی شدن این مصوبه دولت شد.

به گفته حیدری، با توجه به اینکه شماری از تیم های فوتبال و فوتسال این شهرستان در لیگهای فوتبال کشور شرکت دارند تسریع در ساخت استادیوم جدید ضروری است.

رئیس تربیت بدنی نوشهر ادامه داد: پیشرفت دو مصوبه دیگر ساخت سالن ورزشی مردان و بانوان در این شهرستان مطلوب است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر توجه به ورزش در این شهرستان مطلوب و رضایت بخش است.

شهرستان 118 هزار نفری نوشهر در غرب مازندران، هفت هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.

