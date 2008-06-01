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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۱۴

70 درصد اهداء کنندگان خون در چالوس مستمر خون می دهند

70 درصد اهداء کنندگان خون در چالوس مستمر خون می دهند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس پایگاه انتقال خون نوشهر و چالوس گفت: 70 درصد مراجعان برای خونگیری به این پایگاه به صورت مستمر خون اهداء می کنند.

کامبیز کیا دلیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ماهانه به طور متوسط هزار و 500 نفر برای خونگیری به این پایگاه مراجعه می کنند که روند موجود مطلوب است.

طبق آمار سال گذشته نه هزار و 700 واحد خون در پایگاه انتقال خون چالوس تولید شد.

وی اظهار داشت: بر اساس شاخصها میزان فضای یک مرکز انتقال خون باید هزار و 100 متر مربع باشد در صورتی که فضای کنونی انتقال خون منطقه حدود 600 متر مربع است.

کیادلیری، کمبود فضا و تخریبی بودن فضای این پایگاه را از جمله مشکلات برشمرد و گفت: برای ساخت پایگاه انتقال خون در چالوس با کمبود زمین روبرو هستیم.

رئیس پایگاه انتقال خون نوشهر و چالوس خواستار همکاری مسئولان و دستگاههای مربوط برای تهیه زمین مورد نیاز جهت ساخت پایگاه انتقال خون شد.

وی بیان داشت: ماهانه 950 واحد خون در این پایگاه تولید می شود که 700 واحد آن در منطقه مصرف و بقیه به مرکز استان ارسال می شود.

250 بیمار خاص در شهرستان های نوشهر و چالوس وجود دارد.

کد مطلب 693192

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