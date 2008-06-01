برخی بانکهای هرمزگان در ارائه تسهیلا مسکن مهر کم کاری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد صادقی شب گذشته در نشست کارگروه مسکن وشهرسازی هرمزگان پس از استماع گزارشات نهایی مربوط میزان تسهیلات اعطایی بانکهای شش گانه عامل ملی، رفاه کارگران، تجارت، صادرات، ملت و مسکن افزود: دولت به منظور مهار قیمت مسکن سه چالش جدی در این مسیر شامل زمین، مصالح و تسهیلات بانکی را مورد ارزیابی مستمر قرار داده است و در این مسیر به دنبال رفع جدی موانع است که مدیران دستگاهها ملزم به مهار جدی معضلات و تامین نیازهای ساخت و ساز در منطقه هستند.

وی گفت: بزرگترین مشکل در راه ساخت وساز انبوه واحدهای مسکونی در طرح مسکن مهر عدم همکاری برخی بانکهای عامل با این طرح بود که طی نامه ای به مدیران کل بانکها در تهران از آنها خواسته شده است در خصوص رفع موانع دستورالعملی در اعطای کند تسهیلات به طرحهای مسکن پاسخهای روشن و مرتفع کننده ارائه کنند در غیر این صورت در خصوص فعالیت شعبات آنها در استان هرمزگان تجدید نظر خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار هرمزگان اظهار داشت: دو بانک تجارت و ملت به هیچ طرحی در سال 86 در قالب طرح مسکن مهر تسهیلات ارائه نکرده اند و بانک رفاه و ملی نیز هر کدام با 5 و 66 طرح همکاری داشته اند که بر اساس این موضوع استانداری هرمزگان به طور رسمی به سه مدیر عامل بانک رفاه، تجارت و ملت در خصوص رفع موانع در این مسیر نامه نگاری داشته و از مدیران استانی این بانکها در خواست شده تا حل کامل موضوع و دریافت پاسخ رسمی از مدیران عامل خود در تهران به استان باز نگردند.

صادقی خاطرنشان کرد: بانکها نباید اعطای تسهیلات بانکی را به مجالی برای گروکشی تسهیلات بازنگشته گذشته خود تبدیل کنند و عرصه جولان تسویه حساب های شخصی را فراهم کنند زیرا در این صورت بزرگترین ضربه را مردم می خورند و نسبت به عملکرد دولت دلسرد می شوند.

نایب رئیس کارگروه مسکن هرمزگان ادامه داد: جای سئوال است که در کشوری که مقررات مالی و بانکی یکسانی دارد برخی بانکها همکاری مناسب با این طرح ملی که با عزمی جدی به نور امید مردم بدل شده است اقدام می کنند و برخی دیگر با تشدید موانع و مضاعف کردن وثیقه های مورد نیاز با تداوم این اقدام همکاری های مناسب را به عمل نمی آورند.

صادقی افزود: اگر بانکها دستورالعملهای داخلی شان با طرحهای دولت و منافع مردم در تضاد است بهتر است از استان بزرگ و اقتصادی هرمزگان بروند.

در بخش دیگری از این نشست مدیر کل مسکن و شهرسازی هرمزگان با انتقاد از عملکرد برخی بانکها در عدم همکاری با مردم در دریافت تسهیلات افزود: برخی مدیران بانکها از خلاهای قانونی در این مسیر به منظور گروکشی بهره برداری سو می کنند و اساسا در همکاری با این طرح ملی و بزرگ توجیه نیستند و مسیر را بر تداوم کار مسدود می کنند.

محمد رضا باقری فرد از تلاشهای مناسب و منطقی بانک صادرات در مسیر رفع مشکلات مردم در طرح مسکن مهر تقدیر کرد و گفت: در قالب طرح بزرگ مسکن مهر در هرمزگان سهمیه ای 30 هزار واحدی در نظر گرفته شده بود که با عزم بزرگ و جدی بیش از 31 هزار واحد استعداد سنجی شده و برای این میزان زمین در نظر گرفته شد که تاکنون بانک صادرات با همکاری مناسب با 5 هزار و 609 واحد و بانک مسکن با 826 واحد دستاوردهای مناسبی داشته اند.

در پایان مراسم نیز روسای بانکهای رفاه، تجارت و ملت نامه های استاندار هرمزگان در خصوص رفع موانع و کسب تکلیف نهایی در انجام و اعطای تسهیلات به طرحها را جهت پیگیری در مراکز بانکی در تهران دریافت کردند.