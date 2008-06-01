پیکر مطهر پنج شهید گمنام در کوهدشت تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، حجت الاسلام علی گرواند عصر شنبه در جلسه کمیته مراسم بزرگداشت و تشییع شهدای گمنام شهرستان کوهدشت، اظهار داشت: به مناست ایام فاطمیه و همچنین رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مراسم تشییع پیکر پاک پنج شهید دوران دفاع مقدس در این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای حضور پررنگ مردم در تشییع پیکر شهدای گمنام، تصریح کرد: به منظور برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم از کلیه تشکلهای دینی و هیئات مذهبی برای حضور در مراسم تشییع پیکر شهدا دعوت به عمل آمده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کوهدشت با اشاره به اینکه شهداء کسانی بودند که از همه هستی خویش گذشتند، تصریح کرد: امروز همه ما مدیون ایثار و از خود گذشتگی شهداء هستیم و عزت و سر افرازی ایران اسلامی از ثمره ایثار شهداست.

حجت الاسلام گراوند همچنین در این جلسه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و سالگرد ارتحال امام راحل پیرامون فضائل معنوی حضرت فاطمه زهرا (س) مطا لبی را بیان کرد.

امام جمعه شهرستان کوهدشت نیز در این جلسه خواستار ساخت یادمان شهدای گمنام در این شهرستان شد.