مطالبات فرهنگیان لرستان باید پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی ماکنعلی عصر دیروز در جریان بازدید نمایندگان خرم آباد از این سازمان، اظهار داشت: امروزه آموزش وپرورش به خاطر گستردگی کار ، فعالیت و رسالتی که دارد مورد توجه کانون های مختلف می باشد که نیاز به تعامل و توجه بیشتر نمایندگان به این سازمان است.

وی در ادامه خواستار پیگیری مطالبات و بودجه های لازم برای رفع مشکلات فرهنگیان استان توسط نمایندگان استان شد.

در ادامه این بازدید یکی از نمایندگان خرم آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان لرستان مجموعه ای هم دل ،هماهنگ ، شجاع و مدیر هستند و با هم هیچگونه اختلاف نظری ندارند.

محمدرضا ملکشاهی راد با اشاره به دو دیدار نمایندگان لرستان با رئیس جمهور، عنوان کرد: در جریان دیدار با دکتر احمدی نژاد مشکلات و مباحث موجود در استان را شجاعانه ، کارشناسی و برنامه ریزی شده با ایشان مطرح کردیم.

وی تصریح کرد: ما به دنبال حل مشکلات و توسعه و تحول لرستان هستیم و نیاز است با توجه به توانمندیهای استان تلاش و برنامه ریزی کنیم.

ملکشاهی راد ابراز امیدواری کرد: با تقویت ابعاد و حوزه های کارشناسی و ایجاد فضای مناسب تلاش و فعالیت در استان به اهداف برنامه ریزی برای رشد ، پیشرفت و توسعه استان دست یابیم.

دیگر نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این بازدید هر گونه هزینه در خصوص آموزش و پرورش را سر مایه گذاری دانست و بیان داشت: بی شک بخش عمده ای از زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی و همچنین زمینه های رشد وشکوفایی جامعه در آموزش پرورش ایجاد می شود.

رضا رحیمی نسب با بیان اینکه آموزش وپرورش اعجاز گر توسعه، پیشرفت و تعالی جامعه است، افزود: این سازمان یک شرکت سهامی است که همه مردم سهامدارآن هستند.

وی همچنین بر وجود اتحاد و همدلی در میان کلیه نمایندگان استان لرستان تاکید کرد.