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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۱۰

مطالبات فرهنگیان لرستان باید پیگیری شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان لرستان در بازدید نمایندگان خرم آباد در مجلس از این سازمان خواستار پیگیری مطالبات فرهنگیان این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی ماکنعلی عصر دیروز در جریان بازدید نمایندگان خرم آباد از این سازمان، اظهار داشت: امروزه آموزش وپرورش به خاطر گستردگی کار ، فعالیت و رسالتی که دارد مورد توجه کانون های مختلف می باشد که نیاز به تعامل و توجه بیشتر نمایندگان به این سازمان است.

وی در ادامه خواستار پیگیری مطالبات و بودجه های لازم برای رفع مشکلات فرهنگیان استان توسط نمایندگان استان شد.

در ادامه این بازدید یکی از نمایندگان خرم آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان لرستان مجموعه ای هم دل ،هماهنگ ، شجاع و مدیر هستند و با هم هیچگونه اختلاف نظری ندارند.

محمدرضا ملکشاهی راد با اشاره به دو دیدار نمایندگان لرستان با رئیس جمهور، عنوان کرد: در جریان دیدار با دکتر احمدی نژاد مشکلات و مباحث موجود در استان را شجاعانه ، کارشناسی و برنامه ریزی شده با ایشان مطرح کردیم.

وی تصریح کرد: ما به دنبال حل مشکلات و توسعه و تحول لرستان هستیم و نیاز است با توجه به توانمندیهای استان تلاش و برنامه ریزی کنیم.

ملکشاهی راد ابراز امیدواری کرد: با تقویت ابعاد و حوزه های کارشناسی و ایجاد فضای مناسب تلاش و فعالیت در استان به اهداف برنامه ریزی برای رشد ، پیشرفت و توسعه استان دست یابیم.

دیگر نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این بازدید هر گونه هزینه در خصوص آموزش و پرورش را سر مایه گذاری دانست و بیان داشت: بی شک بخش عمده ای از زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی و همچنین زمینه های رشد وشکوفایی جامعه در آموزش پرورش ایجاد می شود.

رضا رحیمی نسب با بیان اینکه آموزش وپرورش اعجاز گر توسعه، پیشرفت و تعالی جامعه است، افزود: این سازمان یک شرکت سهامی است که همه مردم سهامدارآن هستند.

وی همچنین بر وجود اتحاد و همدلی در میان کلیه نمایندگان استان لرستان تاکید کرد.

کد مطلب 693198

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