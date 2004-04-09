ژاپن، نظاميانش را از عراق خارج نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "جونيجيرو كرويزومي" نخست وزير ژاپن در واكنش به تهديد به مرگ سه گروگان ژاپني در عراق در مقابل خارج نشدن نيروهاي ژاپني ازعراق در كنفرانس خبري اعلام كرد: نبايد دربرابر تهديدات تروريستها تسليم شويم".

وي ضمن تاكيد بر اينكه دولت تمام توان خود را براي آزادي سريع سه گروگان ژاپني به كار خواهد بست، اظهار داشت: هيچ طرحي براي خروج نظاميان ژاپني ازعراق وجود ندارد.

"ياسووفوكودا" دبير كابينه ژاپن نيز درهمينه زمينه اعلام كرد: از اين سه ژاپني دو نفرفعال در امور غير نظامي و نفر آخر عكاس است؛ دولت تاكنون دربرقراري تماس با گروگانگيران ناموفق بوده است اما توكيو همچنان به دنبال به دست آوردن معلومات بيشتري ازعمليات گروگانگيري سه ژاپني درعراق است.

يادآور مي شود كابينه ژاپن امروزبراي بررسي بيشتر اين موضوع كميته ي بحران به رياست دبير كابينه وعضويت وزراي خارجه و دفاع تشكيل داد.

اين در حالي است كه خانواده هاي اين سه ژاپني خواستار خروج نظاميان اين كشور از عراق و نجات جان فرزندان خود شدند.