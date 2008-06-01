لرستان نیازمند سالانه 18 هزار تن تخم مرغ است

برزو رضاییان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: لرستان سالانه نیازمند بیش از 18 هزار تن تخم مرغ و 38 هزار تن گوشت مرغ است .
وی تصریح کرد: سال گذشته اولویتهای اول برنامههای معاونت امور دام سازمان در راستای تولید گوشت مرغ و تخممرغ بوده که در این رابطه با وجود پتانسیلهای خوب استان تنها پنج هزار و 500 تن تخم مرغ در استان تولید شده است و مابقی نیاز لرستان از استانهای دیگر تامین شده است.
معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: همچنین در سال گذشته با وجود تلاشهای صورت گرفته 31 هزار تن گوشت مرغ در استان تولید و مابقی نیاز استان از خارج لرستان تامین شد.
رضاییان با تاکید بر اینکه لرستان نیازمند رسیدن به میزان تولید مطلوب در استان برای بی نیاز شدن از واردات مرغ و تخم مرغ است، تصریح کرد: لرستان باید در یک برنامه بلندمدت به سرانه 11 کیلوگرم برسد.
وی یادآور شد: به این منظور در طول یک برنامه پنجساله و با به بهرهبرداری سالیانه از یک میلیون قطعه مرغ گوشتی و 400 هزار قطعه مرغ تخمگذار نیاز استان در بخش مرغ و تخم مرغ بر آورده خواهد شد.
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