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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۳

3750 تن لوبیا در بروجرد تولید می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد گفت : پیش بینی می شود در سالجاری بیش از سه هزار و 750 تن لوبیا در این شهرستان تولید شود.

علی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد با اشاره به آغاز فصل کاشت انواع لوبیا در این شهرستان، اظهار داشت: تا کنون حدود 900 هکتار به کشت این محصول اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان فصل کاشت لوبیا بیش از 600 هکتار زمین دیگر نیز به کشت این محصول اختصاص یابد .

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد عنوان کرد: با احتساب عملکرد برداشت دو هزار و 500 کیلوگرم لوبیا از هر هکتار زمین زراعی در مجموع امسال بیش از سه هزار و 750 تن لوبیا از زمینهای این شهرستان برداشت خواهد شد.

بختیاری امکانات ارائه شده به کشاورزان بروجردی برای کشت لوبیا را شامل کودهای بیولوژیک، علف‌کش به صورت رایگان و اجرای آزمون خاک نیم بهاء اعلام کرد.

کد مطلب 693201

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