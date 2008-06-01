3750 تن لوبیا در بروجرد تولید می شود

علی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد با اشاره به آغاز فصل کاشت انواع لوبیا در این شهرستان، اظهار داشت: تا کنون حدود 900 هکتار به کشت این محصول اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان فصل کاشت لوبیا بیش از 600 هکتار زمین دیگر نیز به کشت این محصول اختصاص یابد .

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد عنوان کرد: با احتساب عملکرد برداشت دو هزار و 500 کیلوگرم لوبیا از هر هکتار زمین زراعی در مجموع امسال بیش از سه هزار و 750 تن لوبیا از زمینهای این شهرستان برداشت خواهد شد.