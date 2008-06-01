مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

آیت الله هاشمی رفسنجانی : نبود پوشش کامل بیمه ای یک مشکل واقعی است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: رسیدن به مقام اول علمی ، فرهنگی و اقتصادی منطقه در گرو توسعه دانش و اتکا به دانشگاه ها است

سرپرست وزرات کشور: انتقال پایتخت هنوز در دست بررسی است

سخنگوی دولت اعلام کرد: خرید و فروش مسکن از آذر ماه بر اساس قیمت واقعی



اعتماد:

در جلسه دیروز مجلس هشتم رخ داد، جنگ اعتبارنامه ها بین اصولگرایان

معیار دموکراسی ، گفت و گو با یوخن هیپلر محقق توسعه و صلح

برای ترویج وصلت در میان جوانان ، دولت حقوق ازدواج می دهد



اعتماد ملی :

سازمان بازرسی علل خروج سرمایه را بررسی می کند، برزخ سرمایه گذاری

درگفت و گو با مهدی کروبی صورت گرفت، باز خوانی مبانی نظری اندیشه های امام خمینی (ره)

اعتراض به اعتبار نامه 19 نماینده تهران

مالیات تازه برای معامله گران مسکن



ایران :

تدابیر تازه دولت برای ثبت معاملات وایجاد بانک اطلاعات مسکن تشریح شد، ساماندهی معاملات مسکن

سرپرست وزارت کشور خبر داد: اعلام سهمیه بنزین اواخر این هفته

15 میلیارد یورو سرمایه گذاری در 7 پالایشگاه

در دومین جلسه علنی ، اعتبار نامه 250 نماینده مجلس تایید شد



ابرار:

با پایان تحقیقات درباره ربوده شدن امام موسی صدر؛ دادگاه لبنان حکم جلب قذاقی را صادر کرد

هاشمی رفسنجانی به دعوت پادشاه عربستان عازم ریاض می شود

گزارش آژانس درباره ایران موضوع اصلی نشست شورای حکام

سخنگوی دولت: تعلیق ، قابل طرح نیست



ابتکار:

وعده الهام: از آذر ماه خرید و فروش و اجاره فقط با قیمت های واقعی ، جزییات طرح دولت برای مشکل مسکن

یکی از منتخبان مجلس هشتم علیه 19 منتخب تهران ، اعتراض به اعتبار نامه حداد عادل و باهنر

تلاش شیخ سیاستمدار برای اصلاح مناسبات ایران و اعراب ، هاشمی رفسنجانی فردا در کاخ پادشاه سعودی

لاریجانی: از قدرت مجلس استفاده می کنیم ، ورود مجلس هشتم به بحث گرانی



اسرار:

سید محمد خاتمی: جامعه مورد نظر امام آزاد، مستقل و مهذب است

کروبی: از شنیدن موضوع نقد حضرت امام متعجب شدم

پیرامون احتمال حمله آمریکا یا رژیم صهیونیستی به ایران: حمله به ایران اقدامی احمقانه است



پول:

هیئت دولت اختصاص داد: 350 میلیارد تومان برای تنظیم بازار فولاد

سخنگوی دولت: مظاهری استعفا نکرده است

احتمال استمهال 5 ساله برای باز پرداخت بدهی صنایع به بانک ها

سرپرست وزارت کشور از انتقال بخشی از فعالیت های پایتخت خبر داد



تفاهم:

همه ی آن چه که باید درباره ی طرح اقتصادی دولت بدانید: سپید، سیاه، خاکستری

تفاوت های بسته دولتی بانک ها با بسته بانک مرکزی

ECE15.04 چگونه آلایندگی خودرو را کاهش می دهد؟



تهران امروز:

در جوابین شورای اطلاع رسانی دولت به " تهران امروز " مطرح شد، تاکید بر قانونمداری

سخنگوی دولت تشریح کرد: برنامه های دولت در بخش مسکن

پوتین درگفت و گو با روزنامه لوموند: ایران قوانین هسته ای را نقض نکرده است

اعتراض به اعتبار نامه 19 نماینده تهران



جام جم:

سخنگوی دولت اعلام کرد: احداث 30 کارخانه تولید خانه های پیش ساخته

سرپرست وزارت کشور: طبل انتخابات ریاست جمهوری را زود به صدا در نیاورید

وزیر نیرو خبر داد: احتمال تغییر ساعت کار اصناف و اداره ها

تخریب کتیبه باستانی خلیج فارس



جوان:

اعتبارنامه 250 نماینده مجلس تایید شد، نقص آیین نامه ، تایید اعتبارنامه 19 منتخب تهران را به تاخیر انداخت

سرپرست وزارت کشور: کوپن بنزین تا پایان تیر حذف می شود

از سوی سخنگوی دولت اعلام شد، سیاست های جدید برای انضباط بخشی به معاملات مسکن



جمهوری اسلامی:

در اثر فشار افکار عمومی و مخالفت مراجع تقلید ، دولت عراق مذاکرات مربوط به طرح امنیتی با آمریکا را متوقف کرد

آیت الله هاشمی رفسنجانی در کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران : مشکل بهداشت و درمان کشور عدم پوشش کامل بیمه ای است

درجلسه علنی عصر دیروز ، اعتبار نامه 250 نفر از نمایندگان مجلس هشتم تایید شد

الهام: طرح های دولت برای کنترل تورم مسکن



حیات نو:

سومین جلسه مجلس هشتم به تشنج کشید، اعتراض به اعتبار نامه برخی نمایندگان

آیت الله العظمی صانعی : اندیشه امام باید مبنای کارها قرار گیرد

بر اساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نمایان شد، سیر نزولی نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران



خبر:

از سوی الهام سخنگوی دولت تشریح شد: طرح های جدید دولت برای کنترل قیمت مسکن

رئیس موقت مجلس از جلسه نمایندگان مجلس با اعضای دولت درباره موضوع گرانی خبر داد، توصیه های لاریجانی به سولانا در آستانه سفر به تهران

پوتین تاکید کرد: فعالیت هسته ای ایران قانونی است



دنیای اقتصاد:

الهام: برنامه های ارزان سازی مسکن

سایت " احمد توکلی " خبر داد: شیب نزولی سرمایه گذاری در ایران

تورم 64 درصدی جراحی بزرگ اقتصادی ؟



سرمایه:

کمبود برق باعث تغییر رویکرد دولت شد، اصناف از 7 شب تعطیل

سعودی ها فردا میزبان هستند، بحران منطقه دستور مذاکره رفسنجانی - ملک عبدالله

الهام: انتساب ادغام بانک ها به تصمیم دولت جاهلانه است

ارزیابی تاج زاده از انتخابات ریاست جمهوری دهم : اگر خاتمی بیاید فقط احمدی نژاد وارد رقابت می شود

توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت به تامین گندم و سوخت درحد مقابله با بحران مکلف شد



سیاست روز:

تنها اعتبار نامه 11 نماینده تهران تایید شد، امضای قرمز پای اعتبار نامه بزرگان

سرپرست وزارت کشور در اولین نشست مطبوعاتی: عقب ماندگی ها را جبران می کنم

الهام: دولت تصمیمی برای ادغام بانک ها نگرفته است



صدای عدالت:

جنجال بر سر اعتبا رنامه ها، اعتبار نامه حداد، توکلی ، باهنر و 16 منتخب تهران تصویب نشد

الهام: احمدی نژاد دنبال دیدار با پاپ و نخست وزیر ایتالیا نبوده است

عبدالقدیر خان اعتراف خود علیه ایران را پس گرفت

آیت الله مقتدایی مدیر حوزه علمیه قم شد



قدس:

در نشست خبری الهام تشریح شد، تدابیر جدید دولت برای ساماندهی خرید و فروش مسکن

مکانیسم و جزئیات اجرای نرخ جدید سود بانکهای دولتی و خصوصی

پوتین: هیچ سندی مبنی بر تولید سلاح هسته ای در ایران وجود ندارد

وزیر دفاع: پاسخ ایران به تجاوز اسرائیل محدودیت زمانی و جغرافیایی ندارد



کاروکارگر:

پوتین خطاب به غرب تاکید کرد: ایران هرگز پیمان ان پی تی را نقض نکرده است

هاشمی رفسنجانی : نبود پوشش کامل بیمه ای یک مشکل واقعی است

الهام: تولید و انضباط بخشی به بازار مسکن در دستور کار دولت است

سردار محمد تقی اوصانلو: عوامل بمب گذاری در خط لوله گاز ایران - ترکیه به هلاکت رسیدند



کارگزاران:

سخنان الهام درباره مسکن ،سیاست های مالی ومدیریت مظاهری ، سکوت در بانک مرکزی

سفر رفسنجانی به عربستان ، یخ های روابط تهران و ریاض آب می شود

سرپرست وزارت کشور: تغییر فرمانداران ربطی به انتخابات ریاست جمهوری ندارد

تنش بر سر بررسی اعتبار نامه های منتخبان مجلس ، اعتبار نامه 19 نماینده تهران به تصویب نرسید



کیهان:

الهام تشریح کرد: جزئیات طرح دولت برای مهار قیمت مسکن

تغییر ساعت کار اصناف برای صرفه جویی در مصرف برق

اعتراف صریح پدر بمب هسته ای پاکستان، عبدالقدیرخان: مشرف مرا مجبور کرد علیه ایران دروغ بگویم

660 محکتر برنج میلیاردها تومان جریمه شدند



همبستگی:

علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد: تصویب اعتبار نامه 250 منتخب مجلس هشتم

سخنگوی دولت: دولت به بازار معاملات مسکن انضباط می بخشد

تذکر آیین نامه ای کوچک زاده به عدم تصویب اعتبار نامه حداد و 18 منتخب تهران

حجت الاسلام سید حسن خمینی در دیدار باشهردار ، اعضای شورای شهر و شهرداران مناطق تهران: شهرداری حلقه اتصال با توده جامعه است



همشهری:

پایان روزهای خوش سیمان در بازار سهام

احمدی نژاد به ایتالیا می رود ،هاشمی به عربستان

احتمال تغییر ساعت کار اصناف



هدف واقتصاد:

تشریح سیاست های دولت توسط سخنگو، وضع مالیات بر خرید و فروش مسکن از آذر

هاشمی رفسنجانی ، انتقاد از پوشش نادرس بیمه های درمانی

معارفه مدیر عامل جدید بانک صنعت و معدن بدون حضور رضوی ، صمصامی و مظاهری ، محرابیان: رسانه ها به رضوی جفا کردند

با وجود رشد 20 درصدی قیمت مطرح شد: بحرانی در بازار کاغذ نداریم