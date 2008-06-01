جشنواره هنر ایرانی در تورنتو

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون میپردازد به پایان تصویربرداری تله فیلم "قضاوت"، تدوین تله فیلم "روز از نو"، ساخت موسیقی تله فیلم "پدر کاغذی" و معرفی برنامههای مناسبتی سیما در ایام سوگواری. گفتگو با عطیه عطارزاده هنرمند نقاش در صفحه بانوی امروز، حکایت کارگردانی که روزی بازخوان سرخ شد، گفتگو با حسین جمالی کارگردان نمایش "مجلس نقالی رومئو و ژولیت" در صفحه تئاتر و سهم نامعلوم ایران از بازار جهانی نشر، جشنواره تابستانی هنر ایرانی در تورنتو، حرفهای تهیه کننده فیلم "فرزند صبح"، جایزههای کیومرث پوراحمد در موزه سینما و گپ روز با فرمان فتحعلیان در صفحه پایانی آمده است.
"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به نگاهی به نمایش "رویای نیمه شب پاییز" و یادداشتی در باب تئوری فطری نوشتن. اجرای ارکستر سمفونیک برای امام خمینی (ره)، پرداخت بهای بلیت کنسرت شجریان از نیمه شب، رونمایی از دیوان امام (ره) در هند، کنسرت فرمان فتحعلیان با اشعار مولانا، آمار فروش فیلم تازه اکران شده "زنها فرشتهاند"، پایان اجرای نمایش "غلتشنها" و یادگارهای کیومرث پوراحمد در موزه سینما در صفحه پایانی کار را تمام میکند.
"جام جم" در صفحه رسانه میپردازد به راهاندازی موسسهای برای بازاریابی فیلمهای ایرانی، پایان تصویربرداری تله فیلم "پاپوش" و اخبار کوتاه. نقد و بررسی نمایش "ماکاندو" در صفحه تئاتر، گفتگو با شهرام وثوقیراد سردبیر اخبار 30/20 و گپی با شاهین باباپور کارگردان مجموعه "پاتوق" در صفحه رادیو و تلویزیون و معرفی فیلمهای تلویزیونی و سینمایی سیما در ایام سوگواری و برنامههای امروز شبکههای صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید مورد توجه قرار گرفته است.
"همشهری" در صفحه تئاتر میپردازد به نگاهی به نمایش "کانال کمیل" و گپی با مهوش افشارپناه بازیگر نمایش "تبرئه شده". گفتگو با سیدنی پولاک کارگردان فقید سینما در صفحه سینما و رونمایی از بخش دیگری از گنجینههای موزه فلسطین، "مسافر خرداد" در فرهنگسرای روحالله، پایان دهمین جشنواره تئاتر تجربه، ساخت انیمیشن "نامهای به آفتاب"، یادداشتی بر دوسالانه جهان اسلام و اخباری کوتاه از مهناز افشار، فرمان فتحعلیان، جمال شورجه، کیومرث پوراحمد و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.
"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر میپردازد به اجرای آلمانی نمایش "کوارتت: سفری به شمال"، پایان جشنواره تئاتر تجربه، تخلیه شهر کتاب مرکزی، گپی با منیژه حکمت، فراخوان ثبت خاطرههایی از آیتالله خاتمی و اخبار کوتاه.
"اعتماد" در صفحه تجسمی میپردازد به بخش اول گفتگو با یوسف رضایی هنرمند نقاش و مطلبی درباره نمایشگاه وی. گمانهزنیها برای معرفی نوبل ادبیات 2008، اجرای ارکستر سمفونیک برای امام خمینی (ره)، پیش فروش بلیتهای کنسرت محمدرضا شجریان، یادگاریهای پوراحمد در موزه سینما، یادداشتی از حبیب رضایی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.
"حیات نو" در صفحه پایانی میپردازد به حضور لطفی، کیارستمی و آغداشلو در جشنواره تیرگان کانادا، جمعآوری تبلیغات فیلم "تیغزن" از خیابانها، مذاکره برای اکران فیلم "سه زن"، درگذشت قهرمان اصلی فیلم "روغن لورنزو"، جایزه اسپانیا به محسن مخملباف و اخبار کوتاه.
"جوان" در صفحه سینماتئاتر میپردازد به نقدی بر فیلم "مجنون لیلی" و یادداشتی بر نمایش "حسن و دیو راه باریک پشت کوه". حرفهای تهیهکننده فیلم "فرزند صبح"، ادامه ماجراهای "سنتوری"، پروژه جدید پرویز شیخ طادی، یادگارهای پوراحمد در موزه سینما و ناگفتههای دولت بوش در مستند جدید مایکل مور در صفحه پایانی منعکس شده است.
"کارگزاران" در صفحه تجسمی میپردازد به گفتگو با کامبیز درمبخش به مناسبت نمایشگاه آثارش و مطلبی به مناسبت سالگرد مرگ رابرت کاپا عکاس جنگ. مطلبی درباره معضلات سینمای تجاری در ایران، ادامه گفتگو با فرزاد موتمن درباره "کار روشنفکری در سینما" و نگاهی به فیلم "قرنطینه" در صفحه سینما و جمعآوری تبلیغات فیلم "تیغزن" از سطح شهر، نمایش فیلم "چراغ گاز" از برنامه سینما اقتباس، یادگاریهای کیومرث پوراحمد در موزه سینما، هنرمندان ایرانی در جشنواره تیرگان کانادا و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام میکند.
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