ثبت نام 55 هزار نفر در قالب طرح مسکن مهر در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد علی زارعی شب گذشته در ستاد تامین مسکن استان در سنندج تصریح کرد: از آغاز طرح مسکن مهر در استان کردستان تا کنون 55 هزار و 107 نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد پرونده 33 هزار و 389 نفر بررسی و در نوبت اقدام قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: شمار تعاونی های ثبت شده در استان کردستان به 329 تعاونی با 27 هزار و 502 نفر عضو رسیده است.

مدیر کل تعاون استان کردستان تصریح کرد: همچنین از جمع کل افراد ثبت نام شده 11 هزار و 207 نفر حذف شده اند که بیشترین دلایل حذف آنها نداشتن شرایط چهارگانه، نداشتن آورده شخصی و عدم امکان دسترسی به متقاضیان به شمار می رود.

زارعی خاطرنشان کرد: همچنین تا کنون 291 تعاونی با تعداد 23 هزار و 606 نفر برای عقد قرارداد و واگذاری زمین به سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان معرفی شده اند.

وی خاطرنشان کرد: اعضای شرکت های تعاونی استان کردستان تا کنون 197 هکتار زمین را از سازمان مسکن و شهرسازی استان تحویل گرفته اند که تقریبا در تمامی شهرها عملیات آماده سازی زمین ها آغاز شده است.

وی افزود: از جمع افراد ثبت نام شده که شرایط لازم دریافت مسکن مهر را دارند تا کنون 12 هزار نفر 10 میلیون ریال سهم آورده شخصی خود را به حساب تعاونی های مسکن مهر واریز کرده اند.