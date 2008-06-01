بهره برداری از 5500 انشعاب گاز شهر بیرجند آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند حسن افتخاری صبح امروز در بازدید مدیر کل بازرسی خراسان جنوبی از پروژه گاز رسانی به بیرجند گفت: کلیه علمک های آزمایشی در سطح شهر بیرجند نصب و با ورود آزمایشی گاز، لوله های سطح شهر مورد آزمایش قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پروژه گاز رسانی فردوس نیز از طریق مسیر گناباد و بجستان انجام خواهد شد.

به گفته وی افتتاحیه پروژه گاز رسانی به شهرستان بیرجند در محل مسجد امام حسین (ع) و یک منزل شهید صورت خواهد پذیرفت.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی تصریح کرد: در شرایط فعلی کلیه تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز جهت انتقال خطوط گاز در کشور عزیزمان تولید می شود.

مدیر کل بازرسی خراسان جنوبی نیز پس از بازدید کامل از پروژه خواستار تسریع در نصب انشعابها شد و ابراز امیدواری کرد: قبل از رسیدن فصل سرما، تعداد قابل توجهی از خانواده ها در شهرهای بیرجند و قاین از این نعمت الهی برخوردار شوند و بزودی گاز رسانی به دیگر شهرهای این استان نیز شروع شود.

عباس فرزادنیا افزود: خدمت به مردم بخصوص مردم خراسان جنوبی که یکی از محرومترین استانهای کشور می باشد یک افتخار و موهبت الهی است.