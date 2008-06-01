افزایش بودجه سلامت نیازمند فشار مجلس به دولت است

دکتر مسعود امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به نظر می رسد مشکلات حوزه سلامت ربطی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نداشته و بحثی کلی است که مربوط به نوع نگاه مسئولین به اقتصاد درمان می شود.

وی با تاکید بر واقعی دیده نشدن سرانه درمان که لطمه های زیادی به سلامت مردم وارد می سازد، افزود: مهم ترین اقدامی که مجلس هشتم و کمیسیون بهداشت و درمان این مجلس می بایست انجام دهد، این است که هزینه های بخش سلامت را واقعی ببیند و بعد نسبت به ارزشی که فصل سلامت در مقایسه با بقیه فصول بودجه دارد، تلاش کند.

این عضو سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم، با اشاره به تلاشهای مجلس در افزایش بودجه سلامت، گفت: بدون توجه به شرایط حاکم بر جامعه ، توانستیم بودجه سلامت را افزایش دهیم ولی روند افزایش تورم باعث شد که این تلاشها بی ثمر بماند.

امینی با تاکید بر افزایش سهم سلامت از درآمد ملی، افزود: اگر به عنوان یک کشور در حال توسعه این سرانه حدود 10 درصد تعریف شود، وضعیت ما شبیه کشورهای توسعه یافته خواهد بود.

وی با عنوان این مطلب که این سهم در حال حاضر حدود 5 درصد تخمین زده می شود، گفت: با توجه به نرخ تورم، این وضعیت قابل قبول نیست.