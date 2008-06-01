سارکوزی شنبه آینده به لبنان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نیکلا سارکوزی" شنبه هفته آینده 18 خرداد به همراه جمعی از نمایندگان مجلس و هیئتی سیاسی اقتصادی عازم لبنان می شود.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری فرانسه در سفر یک روزه خود به لبنان با" میشل سلیمان" رئیس جمهور ، "نبیه بری" رئیس مجلس،"فواد سنیوره" مامور تشکیل کابینه جدید و شماری از رهبران مذهبی و سیاسی لبنان دیدار کرده و انتخاب سلیمان را به ریاست جمهوری به او تبریک خواهد گفت.

سارکوزی سپس راهی جنوب لبنان خواهد شد تا از واحدهای نظامی کشورش در جمع نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان موسوم به "یونیفیل " بازدید کند .قرار است در این سفر، سارکوزی از سلیمان برای دیدار از فرانسه در تاریخ‌ 13 و 14 جولای ( 23 و 24 تیرماه) دعوت کند.