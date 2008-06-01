کمبود آب خوزستان نگران کننده است

رمضان منجزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: وضعیت کمبود آب که اکنون به شدت استان خوزستان را تهدید می کند و زندگی افراد بسیاری را با مشکل مواجه کرده است ناشی از عملکرد ضعیف وزات نیرو است.

وی افزود: متاسفانه این وزارتخانه، کمبود آب را پبش بینی نکرد و اقدام به تخلیه آب پشت سدها در استان خورستان کرد و باعث به وجود آمدن چنین وضع نامطلوبی شد.

منجزی همچنین از مسئولان استان انتقاد کرد و گفت: در چنین شرایطی که خوزستان به شدت با کمبود آب مواجه است، اقدامات نسنجیده ای در سطح استان مشاهده می شود که واقعا جای تعجب دارد.

عضو شورای شهر اهواز یادآور شد: به طور مثال لوله انتقال آب گلستان توسط کارگران قطار شهری اهوازشکسته شد و آب فراوانی از آن به معابر سطح شهر سرریز شد ولی مدیران مربوطه برای مرمت آن سرعت عمل مناسبی نداشتند به طوریکه آب فراوانی در این بین هدر رفت .

وی این میزان هدر رفتن آب در چنین شرایطی را یک فاجعه نامید.

منجزی ضمن توصیه همه شهروندان خوزستانی به رعایت صرفه جویی در مصرف آب و استفاده صحیح و اصولی از آن برای مصارف ضروری خاطر نشان کرد: در سال جاری باید به نوعی آب را مصرف کنیم که تا آغاز فصل بارش باران، آب برای استفاده کردن داشته باشیم.