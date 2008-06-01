آیه روز:
سبحان الذی أسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر.
منزه و پاک است آن خدایى که شبى بنده اش محمد را از مسجدالحرام به مسجد الاقصى که پیرامونش را برکت دادیم ، سیر داد ، تا بخشى از نشانه هاى عظمت و قدرت خود را به او نشان دهیم، یقیناً او شنوا و داناست .
سوره اسراء، آیه 1
ذکر روز یکشنبه:
احادیث امروز:
رسول خدا(ص) فرمود:
طلب العلم فریضة علی کل مسلم، الا ان الله یحب بغاة العلم .
طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارند.
اصول کافی، جلد 1
امام رضا (ع):
احسن الظن بالله فان الله عز و جل یقول: انا عند ظن عبدی بی فلا یظن بی الا خیراً.
گمان نیکو به خداوند داشته باش زیرا خداوند عز و جل می فرماید: من نزد گمان بنده ام حاضرم پس بنده ام جز گمان خیر به من نداشته باش.
جهاد با نفس، حدیث 147
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