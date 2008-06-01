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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۸:۳۸

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز:

سبحان الذی أسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر.

منزه و پاک است آن خدایى که شبى بنده اش محمد را از مسجدالحرام به مسجد الاقصى که پیرامونش را برکت دادیم ، سیر داد ، تا بخشى از نشانه هاى عظمت و قدرت خود را به او نشان دهیم، یقیناً او شنوا و داناست .  

سوره اسراء، آیه 1

ذکر روز یکشنبه:

احادیث امروز:

رسول خدا(ص) فرمود:

طلب العلم فریضة علی کل مسلم، الا ان الله یحب بغاة العلم .

طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارند.

اصول کافی، جلد 1 

امام رضا (ع):

احسن الظن بالله فان الله عز و جل یقول: انا عند ظن عبدی بی فلا یظن بی الا خیراً.

گمان نیکو به خداوند داشته باش زیرا خداوند عز و جل می فرماید: من نزد گمان بنده ام حاضرم پس بنده ام جز گمان خیر به من نداشته باش.

جهاد با نفس، حدیث 147

کد مطلب 693213

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