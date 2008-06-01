200 میلیارد ریال به جبران خشکسالی استان کرمان اختصاص یافت

معاون عمرانی استاندار کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: علاوه بر اعتبار 200 میلیارد تومانی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی بی سابقه در استان کرمان 150 میلیارد ریال اعتبار نیز برای استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی تخصیص یافته است.

وی با اشاره به ساخت سد " شور" در استان کرمان گفت: مرحله اول مطالعات طرح ساخت سد شور به پایان رسیده است و مرحله دوم طرح نیز به دلایلی با تاخیر انجام می شود.

معاون عمرانی استاندار کرمان خاطر نشان کرد: پس از پایان طرح مطالعاتی عملیلت اجرایی طرح آغاز خواهد شد.

کمالی گفت: به دلیل عدم استفاده بهینه از آب استحصالی در استان کرمان سالانه 63 میلیارد متر مکعب آب در استان کرمان به هدر می رود.

وی یادآور شد: 70میلیارد تومان طرحهای هیات دولت نیز در استان کرمان تامین اعتبار شده است.