افزایش تولید در یکی از پرفشارترین مخازن گازی جهان

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون به خبرنگار مهر در اهواز گفت: با راه اندازی چاه های شماره 308 و 314 در حوزه عملیاتی این شرکت، تولید از مخزن خامی مارون به حدود 110 میلیون فوت مکعب گاز و 16 هزار بشکه مایعات گازی در روز رسید.

علیمحمد جوادی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون با تلاش همکاران در تمام بخشهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، عملیات تکمیل تسهیلات سر چاهی و راه اندازی چاه های پیش گفته با موفقیت انجام شد.

وی با اشاره به بهره برداری از چاه شماره 222 به عنوان نخستین حلقه چاه در این میدان در شهریور 1385 اظهار داشت: این چاه با تولید روزانه پنج هزار بشکه مایعات گازی و 35 میلیون فوت مکعب گاز در مدار تولید قرار دارد.

جوادی یادآوری کرد: هم اکنون عملیات نصب تسهیلات سر چاهی برروی چاه شماره 291 مارون خامی نیز در مراحل پایان کار است و پیش بینی می شود به زودی تکمیل و به طور آزمایشی راه اندازی شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون گفت: با بهره برداری از چهارمین حلقه چاه در این میدان در فاز نخست، پیش بینی می شود تولید گاز از آن به 155 میلیون فوت مکعب و مایعات گازی به افزون بر 19 هزار بشکه در روز برسد.

وی با اشاره به ویژگیهای مخزن خامی مارون از جمله عمق بالای پنج هزار متر، فشار 12 هزار پوند بر اینچ مربع (پام) و حرارت 300 درجه فارنهایت، افزود: برای حفاری و بهره برداری از این مخزن که در ردیف پرفشارترین مخازن گازی جهان قرار دارد از تجهیزات و ابزار ویژه و منحصر به فرد استفاده شد.

بهره برداری از مخزن مارون خامی یکی از دستاوردهای درخشان صنعت نفت ایران در یکصد سالگی فعالیت این صنعت است.

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون یکی از پنج شرکت بهره برداری تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که راهبری میدانهای نفتی مارون، کوپال و شادگان در استان خوزستان را به عهده دارد.