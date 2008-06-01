علیرضا اسحاقی، تهیه‌کننده فیلم تلویزیونی "طعم باران" درباره تهیه این پروژه و معیارهای او برای انتخاب محمود زنده‌نام به عنوان کارگردان به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "طعم باران" را محمود زنده‌نام و عباس شیرمحمدی در اختیار من گذاشتند و اصرار داشتند تهیه‌کنندگی کار را قبول کنم. بعد از مطالعه فیلمنامه قصه را پسندیدم و تهیه‌کنندگی را پذیرفتم و زنده‌نام نیز فیلم را کارگردانی کرد.

وی در ادامه افزود: فیلمنامه در ابتدا پختگی لازم را نداشت و نویسنده با نظرات من و کارگردان قصه را بازنویسی کرد. البته بخشی از بازنویسی هم به عهده ما دو نفر بود. زنده‌نام سابقه تولید فیلم‌های مستند را در کارنامه دارد و این نخستین فیلم داستانی بلند او است. به هرحال یک تیم جوان فیلم تلویزیونی "طعم باران" را تولید کرد.

تهیه‌کننده فیلم "طعم باران" درباره حذفیات این فیلم گفت: بخش‌هایی کوتاه از فیلم حذف شد، اما ای کاش قبل از اینکه گروه زحمت بکشند و کار را ضبط کنند این نکات گفته شود، نه اینکه هنگام پخش حذف شود. برخی بخش‌های صدا و سیما بنا به دیدگاه‌های خود بخش‌هایی را نه تنها حذف نمی‌کنند، حتی تایید هم می‌کنند، اما بعد دوستان پخش حذف می‌کنند.

اسحاقی درباره ویژگی‌های فیلمنامه توضیح داد: "طعم باران" روایتگر یک موضوع عاطفی است و شخصیت زنان در این فیلم غلو‌آمیز نیست. سوگند، قهرمان قصه (شبنم قلی‌خانی) از خانواده گریزان نیست و فردی با اخلاق است. او آرمان‌های شفاف دارد، حتی پدر و مادرش بعد از مرگ او و در کنکاش شخصیت دخترشان متوجه نکاتی در زندگی‌شان می‌شوند که تاکنون غفلت کرده بودند.

وی ادامه داد: فیلم تلویزیونی "طعم باران" برخلاف فیلم‌هایی که به قتل و جنایت می‌پردازند و یا تصویرگر جوانان سرکش هستند، موضوعی لطیف دارد و تصویرگر پیچیدگی‌های بشر است و طعم بخشش نشان داده می‌شود.

این تهیه‌کننده در پاسخ به این سئوال که با وجود حضور بازیگران خوب، نقش‌آفرینی‌ها به نظر تصنعی می‌آید، توضیح داد: به اعتقاد من همه دوستان تلاش خود را کردند. البته کارگردان فیلم می‌توانست با دقت بیشتر بازی بهتر از بازیگران بگیرد، اما با توجه به اینکه فیلم "طعم باران" نخستین تجربه بلند اوست، کار وی قابل قبول است.

اسحاقی خاطر نشان ساخت: انتخاب بازیگران به دقت انجام شد و کارگردان تصور می‌کرد بازیگران نقش‌ خود را به خوبی ایفا می‌کنند. من سعی کردم در کار کارگردان دخالت نکنم و سکان هدایت را به او سپردم تا با خیالی آسوده فیلم را بسازد. در مجموع "طعم باران" فیلمی راضی کننده است.

وی درباره لحظه های طنزآمیز "طعم باران" و بی تناسب بودن آن با فضای غمگین فیلم، گفت: فکر نمی‌کنم استفاده از طنز بی‌مقدمه بوده است. با توجه به اینکه فضای قصه دلگیر، غم‌‌آلود و آرام بود، لحظات طنز را قرار دادیم تا مخاطب نفس بکشد. به همین دلیل جاهایی که نیاز داشت طنزهای کوتاه قرار دادیم که بیشتر این بار بر دوش شخصیت منشی شخصیت آذر امیری بود.

تهیه‌کننده فیلم "طعم باران" درباره ضرباهنگ تند موسیقی متن توضیح داد: سعی کردیم موسیقی یکدست باشد و در بخش‌هایی فضا را شکسته‌ایم. به نظرم موسیقی متن ضرباهنگ‌اش متناسب با قصه بود.

فیلم تلویزیونی "طعم باران" به کارگردانی محمود زنده‌نام جمعه 10 خرداد ساعت 15:45 از شبکه اول پخش شد. این فیلم به نویسندگی عباس شیرمحمدی ساخته شده و شبنم قلی‌خانی، شیوا خنیاگر، حمید مظفری، مهدی فقیه و اکبر قدمی در آن بازی کرده‌اند.

داستان "طعم باران" درباره مادر و دختری است که تصادف می‌کنند و مادر به کما می‌رود. بعد از آنکه او به هوش می‌آید اتفاقاتی روی می‌دهد و ... از عوامل این پروژه می‌توان به مرتضی شفیع سازنده موسیقی متن، مهدی صادقی صداگذار و جعفر میراشرفی تدوینگر اشاره کرد.