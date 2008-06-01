"بزنگاه" در حال و هوای کارهای قبلی عطاران است

آریان درباره روند نگارش فیلمنامه مجموعه "بزنگاه" به خبرنگار مهر گفت: از اواخر سال گذشته نگارش فیلمنامه "بزنگاه" را آغاز کرده‌ام و تا یکی دو روز دیگر کار به پایان می‌رسد. "بزنگاه" به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و مهران مهام با حال و هوای کارهای قبلی رضا عطاران نوشته می‌شود.

مجموعه تلویزیونی "بزنگاه" به کارگردانی عطاران به سفارش شبکه سه سیما برای ماه رمضان تهیه می‌شود. محوریت این مجموعه طنز است و تاکنون حضور غلامرضا نیکخواه، حمید لولایی و عطاران برای بازی در این مجموعه قطعی شده و سایر بازیگران به زودی انتخاب می‌شوند.

محمدی هم اظهار امیدواری کرد پروژه "بزنگاه" با انتخاب بازیگران کلید بخورد. مجموعه تلویزیونی "خانه به دوش" سال 1383 به نویسندگی و کارگردانی عطاران و "متهم گریخت" سال 1384 به کارگردانی عطاران و تهیه‌کنندگی محمدی و مهام ماه رمضان از شبکه سه روی آنتن رفت. عطاران مجموعه‌های "ترش و شیرین" و "کوچه اقاقیا" را هم در کارنامه دارد.