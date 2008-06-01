سامانه پیام کوتاه بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس راه اندازی شد

مدیر این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این اقدام در راستای ارتباط آسان و فراگیر با جامعه هدف و افراد علاقمند طراحی و راه اندازی شده است.

علی کلواری افزود: کلیه علاقمندان به همکاری و استفاده از برنامه های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس می توانند با شماره 20001187 با این اداره کل ارتباط برقرار کرده و پاسخ سوالهای خود را در موضوعات مرتبط با هشت سال دفاع مقدس از این طریق جویا شوند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از این سامانه علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه ها امتیازات دیگری چون انتقال مفاهیم دوران دفاع مقدس، ارسال فراخوانهای مختلف با موضوعات دفاع مقدس و دریافت پیامهای کوتاه و مسابقات فرهنگی مختلف مربوط به دوران دفاع مقدس دارد و به عنوان یک پل ارتباطی مطمئن بین بنیاد و مخاطبین عمل می کند.