حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه استاد حوزه و دانشگاه و مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دیروز در حاشیه همایش "امام خمینی(ره) و قملرو دین؛ دین و توسعه" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روش شناسی تفسیری امام و مؤلفه های مختلفی که امام در تفسیر قرآن رعایت می کردند، زوایای جدیدی در تفسیر باز کرده اند که می گفتند همه مفسران مترجم اند، تنها مفسر حقیقی قرآن اهل بیت هستند.

حجت الاسلام خسروپناه در ادامه یاد آور شد: نکته دقیق این است که کسی تنها می تواند تمام لایه های پنهان و آشکار قرآن را بفهمد مخاطب قرآن باشند و آن کسی جز اهل بیت عصمت و طهارت نیست. بنابراین این هیچ کس نمی تواند بگوید من پایان تفسیر هستم کلام من پایان تفسیر است، همیشه پایان تفسیر آغاز تفسیر برای آینده است.

مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه گفت: از این رو علامه طباطبایی معتقد بود هر دو سال نیاز به تفسیر جدید قرآن داریم زیرا با پرسشهای جدیدی رو به رو می شویم و باید این پرسشها را عرضه و بدون تحمیل و تفسیر به رأی مجهولات را از آیات قرآن استخراج کنیم . این نکته مهم امام است که همه مفسران را مترجم می دانست و مفسر حقیقی را اهل بیت (ع) معرفی می کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه افزود: امام وقتی بحث روش شناسی را مطرح می کند از روشهایی استفاده می کند که مشترک بین روش شناسی شیعه و سنی است. وحدت شیعه و سنی، وحدت حوزه و دانشگاه و وحدتهای مختلفی را که مطرح می کرد همه اینها برگرفته از آیات قرآن بوده و نمی خواست تفسیر به رأی ارائه دهد .

وی در ادامه تصریح کرد: پیام قرآن پیام وحدت است، "واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا" را امام دقیقا از این آیه و با تفسیر وحدت شیعه و سنی ارائه می کرد و در روش شناسی تفسیر عمدتا مشترک بین اهل شیعه و سنت بوده که امام خمینی از آن بهره مند می شد.