احتمال نابینایی در دیابتی ها 25 برابر افراد عادی است

دکتر رضا سالاروند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آسیبهای جدی چشم در بیماران دیابتی، می تواند منجر به نابینایی آنان شود.

وی با عنوان این مطلب که با کنترل دقیق و مناسب دیابت، می توان از بروز این عوارض پیشگیری کرد، گفت: دیابت به رگهای کوچک شبکیه آسیب می زند و باعث از بین رفتن عروق شبکیه چشم می شود.

این متخصص چشم پزشکی، به اختلال شبکیه در اثر دیابت (رتینوپاتی دیابتی) اشاره کرد و آن را یکی از چهار علت شایع نابینایی دانست.

سالاروند با عنوان این مطلب که احتمال بروز نابینایی در مبتلایان به دیابت 25 برابر افراد عادی است، گفت: در اغلب موارد، عوارض چشمی بدون اینکه علائمی به همراه داشته باشد، شدت می یابد و تا زمانی که عارضه چشمی به مراحل پیشرفته نرسد، تغییر در قدرت بینایی ایجاد نمی شود.

وی با اشاره به اینکه هر سال حدود 2 درصد از افراد دیابتی و 6 درصد از مبتلایان به رتینوپاتی دیابتی دچار نابینایی می شوند، افزود: افراد دیابتی می بایست هر سال و مبتلایان به رتینوپاتی دیابتی نیز باید هر سه تا چهار ماه یک بار به چشم پزشک مراجعه کنند.