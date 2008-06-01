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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۹:۴۶

یک چشم پزشک:

احتمال نابینایی در دیابتی ها 25 برابر افراد عادی است

احتمال نابینایی در دیابتی ها 25 برابر افراد عادی است

یک متخصص چشم پزشکی، نسبت به افزایش آسیبهای جدی چشم در بیماران دیابتی هشدار داد.

دکتر رضا سالاروند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آسیبهای جدی چشم در بیماران دیابتی، می تواند منجر به نابینایی آنان شود.

وی با عنوان این مطلب که با کنترل دقیق و مناسب دیابت، می توان از بروز این عوارض پیشگیری کرد، گفت: دیابت به رگهای کوچک شبکیه آسیب می زند و باعث از بین رفتن عروق شبکیه چشم می شود.

این متخصص چشم پزشکی، به اختلال شبکیه در اثر دیابت (رتینوپاتی دیابتی) اشاره کرد و آن را یکی از چهار علت شایع نابینایی دانست.

سالاروند با عنوان این مطلب که احتمال بروز نابینایی در مبتلایان به دیابت 25 برابر افراد عادی است، گفت: در اغلب موارد، عوارض چشمی بدون اینکه علائمی به همراه داشته باشد، شدت می یابد و تا زمانی که عارضه چشمی به مراحل پیشرفته نرسد، تغییر در قدرت بینایی ایجاد نمی شود.

وی با اشاره به اینکه هر سال حدود 2 درصد از افراد دیابتی و 6 درصد از مبتلایان به رتینوپاتی دیابتی دچار نابینایی می شوند، افزود: افراد دیابتی می بایست هر سال و مبتلایان به رتینوپاتی دیابتی نیز باید هر سه تا چهار ماه یک بار به چشم پزشک مراجعه کنند.
کد مطلب 693244

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