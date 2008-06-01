مروری بر کتاب "گمشده در کولاک کورکننده" نوشته جان آر اریکسون

به گزارش خبرنگار مهر، «گمشده در کولاک کورکننده» آخرین کتاب منتشر شده از این مجموعه در ایران است اما تگزاسی ها به همراه جان آر. اریکسون - نویسنده مجموعه هنک - سال گذشته انتشار پنجاهمین جلد این مجموعه را جشن گرفتند؛ آن هم در حالی که 25 سال از انتشار نخستین جلد می گذشت!

راوی این جلد از داستان نیز مانند باقی داستانها، جناب هنک سگ گاوچران است که همچون دیگر جلدهای مجموعه، روایت خود را از ماجرا با عبارت «مخلص شما هنک سگ گاوچران» آغاز می کند.

هنک دچار توهم خودبزرگ بینی است. او خودش را فرمانده حفاظت مزرعه ای در تگزاس می داند اما در واقع سگ بوگندویی است که در مجرای فاضلاب حمام می کند و هیچ چیز هم از گاوچرانی سرش نمی شود!

"گمشده در کولاک کورکننده" روایتی از یک روز برفی در مزرعه است که طی آن هنک ناچار می شود برای نجات دختر «لوپر» - صاحب قدرنشناس اش - قدم به کولاک بیرون از خانه «اسلیم» - کارگر مزرعه لوپر - بگذارد. البته این کولاک چندان هم کورکننده نیست! در هر حال هنک بعد از گم شدن در کولاک و دست و پنجه نرم کردن با کایوتهای همیشگی مجموعه (یعنی «پوره » و «فین فین») وفاداری خود را به ساکنان مزرعه ثابت می کند و مثل سگهای کوه های آلپ، شیشه دارویی را که به گردنش بسته اند به بیمار می رساند.

در این داستان هم برخی از شخصیتهای ثابت این مجموعه یعنی «پیت» گربه انباری، «دراور» سگ ترسو و دستیار هنک در حفاظت مزرعه و دوشیزه «بیولا» ماده سگ زیبا و معشوقه هنک حضور دارند.

طنز اریسکون در این مجموعه نه تنها برای مخاطبان اصلی اش یعنی نوجوانان بلکه برای بزرگسالان هم جذاب و مفرح است. هفته نامه «یو اس ای تودی» این مجموعه را «بهترین سرگرمی خانواده ها در سالهای اخیر» معرفی کرده است. شاید به همین دلیل باشد که فرزاد فربد مترجم این کتاب - که در سالهای دانشجویی به طور اتفاقی با این مجموعه آشنا شده است - به مترجم حرفه ای ماجراهای هنک تبدیل شود و به گفته خودش هر بار که از ترجمه یک کار جدی خسته می شود، یک کتاب از مجموعه هنک را ترجمه کند!

از فربد پیش از این ترجمه کتابهایی مانند «گودال ها»، مجموعه «نیروی اهریمنی اش»، «راهنمای مجانی مسافران کهکشان»، «گفتگو با آل پاچینو» و... منتشر شده است.