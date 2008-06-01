ایجاد کمیته فناوریهای نوین در مجلس هشتم

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مصمم هستیم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم بر روی فناروی کار ویژه ای صورت گیرد. با توجه به اهمیت پیشرفت کشور در زمینه فناوری و اعتبارات کلانی که در این زمینه هزینه خواهد شد، پرداختن به این مقوله در مجلس هشتم ضروری است.

وی اظهار داشت: ضمن اینکه ایجاد شرایط برای ارتباط دانشگاه با صنعت نیز در راستای کمک به توسعه فناوری از برنامه های کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس هشتم خواهد بود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس هفتم با اشاره به کمیته تحقیقات و فناوری در این مجلس گفت: این کمیته نیز در مجلس هفتم دستاوردهای خوبی داشت اما در مجلس هشتم با تشکیل کمیسیون آموزش و تحقیقات و توجه بیشتر به فناوری، ایجاد کمیته فناوری با محوریت فناوری های نوین در دستور کار قرار می گیرد.