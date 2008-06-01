سفر المالکی به ایران بسیار مهم است/ چاره ای جز رابطه با تهران نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، "علی الدباغ" شب گذشته با اشاره سفر آتی نوری المالکی به ایران و اردن در روزهای آتی گفت : هنوز زمان دقیق این سفر مشخص نشده است.

سخنگوی دولت عراق درباره سفر نوری المالکی به ایران اظهار داشت : این سفر بسیار مهم است و درخلال آن درباره راههای تقویت روابط تهران و بغداد - با توجه به اینکه عراق تلاش زیادی می کند تا روابطش با ایران در سطح خوبی باشد-، مورد بررسی قرار می گیرد.

"علی الدباغ" افزود: ما در عراق راهی به جز رابطه با ایران نداریم.

وی درباره سفر نوری المالکی به اردن با اشاره به اینکه منافع مهمی عراق را به اردن مرتبط می کند، تاکید کرد: ما می خواهیم روابط عراق با کشورهای منطقه براساس تفاهم و براساس دخالت نکردن در امور دیگران باشد.

این درحالی است که روزگذشته منابع آگاه به روزنامه الصباح چاپ بغداد اعلام کردند: نوری المالکی شنبه آتی درراس هیئتی بلندپایه به تهران می آید.

همچنین نخست وزیرعراق اخیرا درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت: با اشاره به مثبت بودن نتایج سفر هیئتی از ائتلاف عراق یکپارچه به ایران گفت که برای بررسی نتایج مثبت این سفر در فکر سفر به ایران است.