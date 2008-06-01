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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۳۷

علی الدباغ:

سفر المالکی به ایران بسیار مهم است/ چاره ای جز رابطه با تهران نداریم

سفر المالکی به ایران بسیار مهم است/ چاره ای جز رابطه با تهران نداریم

سخنگوی دولت عراق با اشاره به اینکه کشورش خواهان روابط خوب با جمهوری اسلامی ایران است، سفر قریب الوقوع نوری المالکی به تهران را بسیار مهم خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، "علی الدباغ" شب گذشته با اشاره سفر آتی نوری المالکی به ایران و اردن در روزهای آتی گفت : هنوز زمان دقیق این سفر مشخص نشده است.

سخنگوی دولت عراق درباره سفر نوری المالکی به ایران اظهار داشت : این سفر بسیار مهم است و درخلال آن درباره راههای تقویت روابط تهران و بغداد - با توجه به اینکه عراق تلاش زیادی می کند تا روابطش با ایران در سطح خوبی باشد-، مورد بررسی قرار می گیرد.

"علی الدباغ" افزود: ما  در عراق راهی به جز رابطه با ایران نداریم.

وی درباره سفر نوری المالکی به اردن با اشاره به اینکه منافع مهمی عراق را به اردن مرتبط می کند، تاکید کرد: ما می خواهیم روابط عراق با کشورهای منطقه براساس تفاهم و براساس دخالت نکردن در امور دیگران باشد.

این درحالی است که روزگذشته منابع آگاه به روزنامه الصباح چاپ بغداد اعلام کردند: نوری المالکی شنبه آتی درراس هیئتی بلندپایه به تهران می آید.

همچنین نخست وزیرعراق اخیرا درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت: با اشاره به مثبت بودن نتایج سفر هیئتی از ائتلاف عراق یکپارچه به ایران گفت که برای بررسی نتایج مثبت این سفر در فکر سفر به ایران است.

کد مطلب 693257

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