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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۳۸

مسابقات جهانی کیک بوکسینگ/

دبیر فدراسیون ورزش های رزمی طلا گرفت / تیم ملی ایران 9 مدال کسب کرد

محسن احمدی، دبیر فدراسیون ورزش های رزمی کشورمان در مسابقات جهانی کیک بوکسینگ ایتالیا موفق به کسب مدال طلا شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم ملی کیک بوکسینگ ایران در سومین روز از رقابت های جهانی "لایت کنتاکت" موفق به کسب یک مدال طلا، چهار نقره و چهار برنز شد که تک مدال طلا این تیم را محسن احمدی، دبیر فدراسیون ورزش های رزمی کسب کرد.

مسابقات جهانی "لایت کنتاکت" با حضور 25 کشور جهان در شهر "ونیز" ایتالیا جریان دارد که در سومین روز این مسابقات محسن احمدی در قسمت اجرای فرم موفق شد برای نخستین بار نشان طلای این قسمت را نصیب تیم ایران کند. این برای نخستین بار بود که رزمی کاران ایران در قسمت اجرای فرم با رقبای جهانی مبارزه می کردند.

در این رقابت ها همچنین امیرعظیمی ، دو مدال نقره و برنز در "استایل لایت" و "سمی کنتاکت" کسب کرد، بهرام حسنلو، رضا آزرده و محمد حسین حق شناس در"استایل لایت کنتاکت" موفق به کسب سه مدال نقره شدند، حسین کوه کمره ای در استایل لایت و سمی کنتاکت دو مدال نقره و برنز به دست آورد و اکبر روح پرور نیز مدال برنز "لایت کنتاکت" پیشکسوتان را از آن خود کرد.

در آخرین روز این مسابقات امروز چهار نماینده دیگر ایران به مصاف حریفان خود می روند.

کد مطلب 693258

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