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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۱۶

مدیریت مصرف انرژی خاموشی ها را کاهش می دهد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون نیرو در امور برق و انرژی گفت: مدیریت مصرف و صرفه جویی تنها راه کاهش خاموشی در تابستان جاری است.

محمد احمدیان در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای جبران کاهش تولید نیروگاههای برق آبی با تمامی کشورهای صادر کننده برق به ایران هماهنگ شده است که دریافت انرژی در حداکثر مقدار ممکن قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ایران از کشور های آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان برای جبران کمبود انرژی در تابستان برق وارد می کند.

معاون نیرو در امور برق و انرژی خاطر نشان کرد: مهمترین مسئله در استفاده بهینه از مصرف برق استفاده صحیح و کاهش مصارف غیر ضروری است که امیدواریم مشترکان در این زمینه همکاری کنند.

احمدیان گفت: برنامه های وزارت نیرو برای کاهش مصارف معابر شهری و هماهنگی با صنایع برای هدایت مصرف در ساعات خارج از اوج مصرف برق یکی دیگر از اقدامات وزارت نیرو  است.

وی یادآور شد: توزیع لامپهای کم مصرف و تغییر ساعات کار برخی از استانها با توجه به خصوصیات آب و هوایی از دیگر موارد برای کاهش مصرف برق و به حداقل رساندن خاموشی هاست.

کد مطلب 693259

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