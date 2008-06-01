  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۱۴

صنعتکاران در گفتگو با مهر:

برگزاری جام تختی با ارفاق وزن طبق قانون فدراسیون جهانی است

برگزاری جام تختی با ارفاق وزن طبق قانون فدراسیون جهانی است

مدیر تیم های ملی کشتی کشورمان گفت: طبق قانون فدراسیون جهانی کشتی تمامی تورنمنت های بین المللی باید با دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار شود.

محمدعلی صنعتکاران، نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم های ملی کشتی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: جام تختی با توجه به حضور تمامی مدعیان و همچنین تیم های خارجی میدان مناسبی برای شناخت داشته ها و گزینه های حضور در تیم ملی است که امیدوارم با کیفیتی بالا برگزار شود.

وی ادامه داد: مطمئن باشید کمیته فنی جسارت، جنگندگی، اجرای فن و خیلی موارد دیگر را در این جام مد نظر قرار می دهد تا تکلیف اردونشینان اصلی المپیک مشخص شود. بنابراین قهرمانی در این جام ملاک نیست و کشتی گیران باید با تمام وجود برای نشان دادن قابلیت ها و توانایی های خود جدال کنند. در کل فاکتورهای زیادی مد نظر کمیته فنی است که موارد ذکر شده به اضافه عملکرد کشتی گیران شاخص در اردوها و تورنمنت ها نیز جزو آن خواهد بود.

نایب رئیس فدراسیون کشتی در پایان به انتقادهای اخیر در خصوص 2 کیلوگرم ارفاق وزن در جام تختی اشاره کرد و گفت: تمامی افرادی که به این موضوع  انتقاد دارند باید بدانند که این تصمیم فدراسیون جهانی کشتی است و چیزی نیست که من یا فدراسیون ایران آن را وضع کرده باشیم. فیلا قانونی وضع کرده که طی آن باید تمامی تورنمنت ها با دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار شود.

رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی طی روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 693260

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها