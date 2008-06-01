لایحه برخورد با مؤسسات آموزشی متخلف در مجلس هشتم به جریان می افتد

دکتر رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لایحه ای که پیش از این وزارت علوم در زمینه برخورد با موسسات آموزش عالی غیرمجاز به مجلس هفتم ارائه داده بود، اظهار داشت: این لایحه در مورد موسساتی بود که مجوز تأسیس دارند اما اقدام به فعالیتهای غیرمجاز یا فعالیتهایی که در مورد آنها مجوزی ندارند می کنند که در مجلس هفتم بی نتیجه ماند.

وی گفت: بر اساس این لایحه در نظر داریم فعالیت این موسسات به طور مستقیم توسط خود وزارت علوم متوقف شود ایجاد شعبه ویژه ای برای رسیدگی قضایی به پرونده موسسات غیرمجاز نیز یکی دیگر از مفاد این لایحه است.

مدیر کل ارزیابی و نظارت وزارت علوم افزود: وزارت علوم با شروع به کار مجلس هشتم مجددا این موضوع را به جریان می اندازد.

وی اظهار داشت: بر اساس قانون وزارتخانه می تواند نام موسسات آموزش عالی غیرمجاز را به اداره اماکن اعلام و نیروی انتظامی نیز اقدام به تعطیلی موسسه کند اما از آنجایی که تعداد این موسسات در کشور زیاد است و بخشی از آنها نیز از وزارت آموزش و پرورش مجوز فعالیت در زمینه برگزاری کلاسهای کنکور را دارند نمی توان به سرعت آنها را شناسایی و با آنها برخورد کرد.

به گزارش مهر، حدود یک سال پیش بحث تدوین لایحه ای برای مقابله و برخورد سریع با موسسات آموزش عالی که فعالیتهای خلاف قانون و غیرمجاز انجام می دهند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان شد و تلاشها برای بررسی و تصویب این قانون در مجلس هفتم صورت گرفت اما با پایان عمر مجلس هفتم اتفاق موثری در این زمینه رخ نداد.

حجم لوایح و طرحهای مجلس و موضوعات مورد بررسی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و یا عدم پیگرییهای مکرر مسئولین آموزش عالی کشور برای تصویب هرچه سریعتر این لایحه در مجلس، فرصت را برای ادامه فعالیت این موسسات ایجاد کرد به طوریکه همچنان شاهد تبلیغات گسترده آنها در رسانه ها و در و دیوار شهرها هستیم.