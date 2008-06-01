دیسکاوری پرتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاتل دیسکاوری کمی پس از ساعت 17 روز گذشته به وقت محلی (در حدود 1:30 بامداد امروز به وقت کشورمان) از پایگاه فضایی کیپ کارناوال فلوردیدا با موفقیت پرتاب شد.

مهمترین ماموریت 7 سرنشین این فضاپیما حمل لابراتوار ژاپن به ایستگاه فضایی بین المللی است. ارزش این لابراتوار ژاپنی که "کیبو" به معنی "امید" نام دارد یک میلیارد دلار است.

براساس گزارش رویترز، همچنین فضانوردان دیسکاوری ماموریت دارند پمپ جدید سرویس بهداشتی ایستگاه فضایی بین المللی را به این مرکز فضایی ببرند. پمپ آب سرویس بهداشتی ایستگاه فضایی از حدود یک هفته قبل از رده خارج شده است و سه فضانورد

ساکن این ایستگاه مجبورند به روش دستی که وقت و انرژی زیادی مصرف می کند از این سرویس استفاده کنند.

این پمپ جدید سه روز قبل از مسکو به پایگاه کیپ کارناوال فرستاده شد.