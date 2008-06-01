"ایندیانا جونز 4" صدر جدول را به رقیب تازه‌ خود واگذار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد چهارمین فیلم مجموعه موفق "ایندیانا جونز" با از دست دادن 60 درصد تماشاگران مجموع فروش خود را در 10 روز به 1/183 میلیون دلار رساند.

رده اول جدول فروش روز جمعه از آن کمدی رومانتیک "جنسیت و شهر" به کارگردانی مایکل پاتریک کینگ شد که بر مبنای یک مجموعه تلویزیونی موفق تولید شبکه HBO ساخته شده و بازیگران آن مجموعه نقش‌های خود را تکرار کرده‌اند.

این فیلم با بازی سارا جسیکا پارکر، کیم کاترل و سینتیا نیکسن در روز اول نمایش در 3285 سینما 9/26 میلیون دلار فروخت و ضمن اینکه فیلم اول شد، رکورد بهترین افتتاحیه یک فیلم کمدی رومانتیک را شکست. "شهر" داستانی از دوستی‌ها، روابط و موقعیت کاری چهار زن در نیویورک است.

رده سوم جدول فروش روز جمعه نیز به فیلم تازه به نمایش درآمده "غریبه‌ها" با بازی لیو تایلر و اسکات اسپیدمن تعلق گرفت. این فیلم به کارگردانی برایان برتینو در 2467 سینما 5/7 میلیون دلار فروش داشت. تریلر ترسناک "غریبه‌ها" که با بودجه‌ای در حدود 9 میلیون دلار ساخته شده، درباره زوجی است که در تعطیلات مورد حمله سه مهاجم قرار می‌گیرند.

فیلم ابرقهرمانی "آیرون من" با بازی رابرت داونی جونیر با 7/3 میلیون دلار فروش در رده چهارم قرار گرفت. مجموع فروش این فیلم در پنج هفته 3/266 میلیون دلار شده است. "وقایع‌نگاری نارنیا: شاهزاده کاسپین" دومین قسمت مجموعه‌ پرفروش "نارنیا" نیز با 48 درصد کاهش تماشاگر در 3801 سینما 4/3 میلیون دلار فروخت و فیلم پنجم شد. مجموع فروش این فیلم به 1/106 میلیون دلار رسیده است.