نامه تشکر آمیز رئیس سازمان نظام پرستاری به رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد: میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران در نامه ای تشکر آمیز به دکتر احمدی نژاد از دیدار پرستاران برگزیده و اعضای سازمان نظام پرستاری با رئیس جمهور به عنوان خاطره ای فراموش نشدنی نام برد و از سخنان تاریخی رئیس جمهور در این جمع تشکر کرد.

در این نامه آمده است: اهتمام شما به رفع مهمترین موانع خدمت پرستاران، چراغ پر فروغ دیگری در دل پرستاران روشن کرد که انگیزه مضاعفی برای خدمت همراه با اخلاق و ارتباط اسلامی خواهد بود.

میرزابیگی در بخش دیگری از این نامه ضمن تشکر از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان یک وزیر ارزشی و معاونین این وزارتخانه و روسای دانشگاه های علوم پزشکی، از استانداران و زمامداران دولت خدمتگزار نیز که در سراسر کشور به نوبه خود در روز پرستار، سپید پوشان خدوم جامعه را مورد تفقد و تمجید قرار دادند، سپاسگذاری شده است.

در پایان این نامه اظهار امیدواری شده است ، پرستاران و سازمان نظام پرستاری با احساس وظیفه ای بیش از پیش، توفیق خدمتگزاری دوشادوش دولت نهم را داشته تا به مردم عزیز و آحاد جامعه، خدمتی عالمانه و علاج جویانه بر محور علم، اخلاق و ارتباط اسلامی ارائه دهند.