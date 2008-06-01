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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۴۶

نامه تشکر آمیز رئیس سازمان نظام پرستاری به رئیس جمهور

رئیس سازمان نظام پرستاری در نامه ای به رئیس جمهور عنوان کرده است که اهتمام دکتر احمدی نژاد به رفع مهمترین موانع خدمتی پرستاران، انگیزه مضاعفی برای خدمت ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد: میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران در نامه ای تشکر آمیز به دکتر احمدی نژاد از دیدار پرستاران برگزیده و اعضای سازمان نظام پرستاری با رئیس جمهور به عنوان خاطره ای فراموش نشدنی نام برد و از سخنان تاریخی رئیس جمهور در این جمع تشکر کرد.

در این نامه آمده است: اهتمام شما به رفع مهمترین موانع خدمت پرستاران، چراغ پر فروغ دیگری در دل پرستاران روشن کرد که انگیزه مضاعفی برای خدمت همراه با اخلاق و ارتباط اسلامی خواهد بود.

میرزابیگی در بخش دیگری از این نامه ضمن تشکر از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان یک وزیر ارزشی و معاونین این وزارتخانه و روسای دانشگاه های علوم پزشکی، از استانداران و زمامداران دولت خدمتگزار نیز که در سراسر کشور به نوبه خود در روز پرستار، سپید پوشان خدوم جامعه را مورد تفقد و تمجید قرار دادند، سپاسگذاری شده است.

در پایان این نامه اظهار امیدواری شده است ، پرستاران و سازمان نظام پرستاری با احساس وظیفه ای بیش از پیش، توفیق خدمتگزاری دوشادوش دولت نهم را داشته تا به مردم عزیز و آحاد جامعه، خدمتی عالمانه و علاج جویانه بر محور علم، اخلاق و ارتباط اسلامی ارائه دهند.

کد مطلب 693267

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