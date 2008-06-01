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۱۲ خرداد ۱۳۸۷، ۹:۴۷

تهدید پدیده خشکسالی قابل تبدیل به فرصت است

تهدید پدیده خشکسالی قابل تبدیل به فرصت است

رشت - خبرگزاری مهر: معاون اموردام وزیرجهاد کشاورزی گفت: پدیده خشکسالی هم اکنون کشور را تهدید می کند اما با برنامه ریزی می توان آن را به فرصت تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سیاهکل، سیدنظام‌الدین سجادی در بازدید از مناطق مورد هجوم ملخها در بخش دیلمان شهرستان سیاهکل در استان گیلان گفت: با همکاری و تعامل باید تهدید پدیده خشکسالی به یک فرصت تبدیل شود زیرا این توان و امکان در ایران اسلامی وجود دارد.

سجادی بیان داشت:سرما زدگی و خشکسالی سال گذشته و امسال شرایط را بسیار دشوار کرده است که باید با روحیه خلاقانه، نوآورانه و تلاش مضاعف بر مشکلات فائق آمد.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در ادامه  تاکید کرد: باید با همفکری، همدلی، اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع به مردم و بهره گیری از همه توان علمی و فنی از کمترین امکانات در اختیار، حداکثر بهره را برد.

وی تاکید کرد: خسارت وارده به باغات، مزارع و مراتع این شهرستان در اثرهجوم ملخ ها و خشکسالی به وزیر جهاد کشاورزی اطلاع داده می شود.

"ملخ بالدارایتالیایی " از 14 اردیبهشت ماه جاری در منطقه دیلمان مشاهده شده است و هم اینک این ملخ ها در مراحل ابتدایی رشد خود هستند.

امسال حدود 12هزار هکتار از زمینهای منطقه دیلمان به زیر کشت محصولاتی نظیر گندم، جو، عدس و لوبیا رفته که به دلیل خشکسالی و هجوم ملخها خسارتهای زیادی به این محصولات وارد شده است.

در این بازدید نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس هشتم، فرماندار سیاهکل و جمعی از مسئولان محلی نیز حضور داشتند.

کد مطلب 693268

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