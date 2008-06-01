کنترل بیماری های مرتبط با آب و غذا تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر لنکرانی طی بخشنامه ای از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور خواست با توجه به وضعیت شاخص های بهداشتی و اجتماعی و همچنین معضل خشکسالی و گرمای زودرس در سال جاری ، برنامه ریزی عملیاتی مناسب و نظارت مستمر در راستای کنترل بیماری های مرتبط با آب و غذا و همچنین انجام طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه وتوزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی ، انجام دهند.

در این بخشنامه با اشاره به اهمیت جلب مشارکت و همکاری سازمان صدا و سیما و روزنامه های محلی در اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی عمومی ، بر حضور فعال و مستمر جهت کنترل و بازرسی بهداشتی ، تشدید کنترل کیفی آب آشامیدنی ، انجام کار سنجی و نمونه برداری میکروبی مستمر ، تشدید کنترل بهداشتی استخرها و شناگاه ها ، تهیه و توزیع کلر بین خانواده های روستایی ، پیگیری وضعیت دفع فاضلابهای شهری ، بیمارستانی، تجاری ، صنعتی تاکید شده است.

در این بخشنامه از روسای دانشگاه های علوم پزشکی خواسته شده است با حضور فعال واحدهای درون بخشی و برون بخشی جلسات ستاد کنترل بیماریهای روده ای را به صورت مستمر تشکیل داده و با سازمان ها و ادارات ذیربط از جمله استانداری ، فرمانداری ها ، بخشداری ، شهرداری ها ، شرکت آبفای شهری و روستایی ، بازرگانی ، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ، اتحادیه های صنفی ، نیروی انتظامی ، دستگاه قضایی ، سازمان حفاظت محیط زیست، آموزش و پرورش ، صنایع و معادن ، سازمان صدا وسیما و سازمان تربیت بدنی هماهنگی های لازم به عمل آید.

همچنین در این بخشنامه بر تشدید و کنترل بهداشتی سرویس های بهداشتی داخل شهری و پارک ها و اماکن تفریحی و تفرجگاه ها و اماکن زیارتی از نظر آب مصرفی ، دفع پساب ، نظافت مستمر محل و استفاده از سیستم لوله کشی مایع دستشویی تاکید شده است.

با توجه به فصل گرما و استفاده هموطنان از یخ ، نظارت و کنترل بهداشتی بر توزیع و عرضه یخ و حذف جایگاه های نامناسب عرضه یخ با همکاری دستگاه های مرتبط به ویژه در مبادی ورودی و خروجی شهری و همچنین نمونه برداری مرتب از آب آبسردکن های موجود در معابر و جلوگیری از عرضه آب به صورت بشکه ای و سنتی در جلوی بعضی از مغازه ها و یا معابر شهری و روستایی مورد تاکید قرار گرفته است.

لنکرانی همچنین خواستار هماهنگی با مسئولین مربوطه برای اطلاع رسانی عمومی از طریق رسانه ها و نصب تابلوهای هشدار دهنده در راستای جلوگیری از شنا در استخرهای فاقد ضوابط بهداشتی و نهرها و شناگاه های طبیعی بدون بهسازی شده است.

در زمینه بهداشت مواد غذایی نیز تشدید کنترل و بازرسی آبمیوه و بستنی سنتی فروشی و نمونه برداری مستمر از محصولات تولیدی و برخورد قانونی لازم با متخلفین و همچنین جلوگیری از عرضه نامناسب مواد غذایی از جمله فرآورده های لبنی سنتی به ویژه پنیر سنتی ، جلوگیری از عرضه سبزی خام غیر سالمسازی شده در کنار سرو غذا در رستوران ها تاکید شده است.