همزیستی با نفت؛ حدیث غریب زندگی مردم مسجد سلیمان

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شاید برای خیلی از افراد تصور دیدن نفت خام هم کمی بعید باشد اما در مسجد سلیمان مردم در کنار نفت زندگی می کنند با بوی آن تنفس می کنند و غذا می خورند و در حالیکه در اتاق بغلی نفت از زمین می جوشد روزگار می گذرانند.

این امر شاید جالب توجه باشد اما در چندین خانه از منازل شهرستان مسجد سلیمان واقع در 135 کیلومتری اهواز، نفت خام و گاز طبیعی به صورت خود جوش تراوش می کند و زندگی عادی صاحبان این منازل مختل شده است.

وجود چشمه های جوشان نفت در مسجدسلیمان در معابر و کوچه ها آنقدر بی اهمیت است که عابران بی تفاوت از کنار آنها می گذرند.

گفته می شود چندین بشکه نفت خام روزانه از این چشمه های خودجوش استحصال می شود بی شک این موضوع وفور نعمتهای خدادادی در مسجدسلیمان را نشان می دهد ولی این ثروت طبیعی برای اهالی این شهر معضلاتی به همراه داشته است، زیرا تراوش نفت و گاز وسط خانه های مردم نظم عادی زندگی عده ای را بر هم زده است.

یکی از این خانه ها که با چنین مشکلی مواجه است منزل آقای "شفیع فرهادی" واقع در محله قدیمی "سی برنج" است که نشت نفت و گاز در اتاقهای منزلش باعث بروز مشکلاتی برای وی و همسرش شده است.

فرهادی در سال 1322 میلادی به استخدام شرکت نفت در مسجد سلیمان در آمده و پس از 37 سال خدمت در روز یکم آذرماه 1359 بازنشسته شده است.

وی دارای یک خانه قدیمی در منطقه "سی برنج" به مساحت 1732 متر و 419 متر زیر بناست. در منزل وی حدود 60 اصله انواع درخت وجود دارد که آقای فرهادی با وجودی که بیش از 80 سال از خدا عمر گرفته هنوز به اشتیاق کامل صبح زود به سراغ آنها می رود و به آنها رسیدگی می کند.

کنار در ورودی منزل آقای فرهادی یک جشمه جوشان نفت وجود دارد که مقدار زیادی نفت در آن جمع شده و در اطراف این چاه چندین چاه دیگر وجود دارند که شرکت آنها را با بتن پلمپ کرده و از تراوش نفت آنها جلوگیری به عمل آورده است در کنار منزل وی و در کل منطقه بوی نفت و گاز به راحتی قابل استشمام است.

درب منزل آقای فرهادی را که می زنیم، مردی موی سفید ولی سرزنده در را باز می کند. از ما سئوال می کند از کجا آمده اید وقتی متوجه می شود خبرنگار هستیم در جواب می گوید: "بفرمایید داخل تا حالا خبرنگاران زیادی به اینجا آمده اند اما مشکل خانه من حل نشده است".

وارد خانه که می شویم با خانه ای قدیمی و بزرگ مواجه می شویم. آقای فرهادی مستقیم ما را به اتاقی می برد که موزاییک های آن به علت نشت نفت سیاه شده اند.

وی در این مورد می گوید: "این اتاق را که می بینید زمانی اتاق خواب من بود ولی حالا این قدر نفت در آن تراوش می کند که دیگر قادر به نفس کشیدن در آن نیستیم".

به بقیه اتاق و جاهای دیگر منزل که می رویم تقریبا همه با چنین حالتی مواجه هستیم. آقای فرهادی گچ ریخته دیوارها را نشان می دهد و می گوید: "این هم نشت گاز است که دیوارها را خراب کرده است".

وی در مورد عوارض چنین اتفاقی در خانه مسکونی اش می گوید: "از سال 1364 که خانه من گرفتار این مشکل شده تا حالا زندگی برایمان سخت شده و من و همسرم که تنها در این خانه زندگی می کنیم با بیماریهای زیادی دست و پنجه نرم می کنیم ولی متاسفانه قادر نیستم خانه ای برای خودمان بخریم و به آن نقل مکان کنیم".

شرکت نفت در طرح خرید خانه های آلوده به نفت و گاز در مسجد سلیمان سرمایه گذاری فراوانی انجام داده و تا حدودی توانسته برخی از اینگونه خانه ها را با پرداحت مبلغی پول به صاحبان آنها تخلیه کند.

فرهادی در این زمینه می گوید: "شرکت نفت برای این خانه به من دو میلیارد ریال پیشنهاد داده که من به کم بودن این مبلغ معترض هستم چون احساس می کنم با این مبلغ نمی توانم خانه ای شایسته برای خودم تهیه کنم".

البته به نظر می رسد دلیلی که باعث شده آقای فرهادی راضی به ترک خانه آباء و اجدادی خود نمی شود، نه کم بودن مبلغ پیشنهادی شرکت که خاطراتی فراوانی است که در این منطقه قدیمی مسجد سلیمان و خانه ای که وی 80 بهار را در آن تجربه کرده باشد.

سید رامین شیرمردی عضو شورای شهر مسجدسلیمان در مورد جابجایی خانه های آلوده به نفت در این شهر به خبرنگار مهر در اهواز گفت: "خوشبختانه در هشت سال اخیر شرکت نفت توجه خاصی به جابجایی منازل و مناطق آلوده به نفت داشته و اعتبارات مناسبی به این کار اختصاص داده به طوری که از 804 منزلی که در طرح جابجایی شناسایی شده اند، کار انتقال 600 منزل انجام شده است".

وی در مورد دلایل تاخیر در اجرای کامل این طرح عنوان کرد: "از زمانی که شرکت اقدام به خرید خانه های آلوده به نفت کرده، قیمت منازل در مسجد سلیمان به طور سرسام آوری بالا رفته به طوری که کسانی که این اواخر کار قیمت گذاری منازل آنها از سوی کارشناسان رسمی دادگستری صورت گرفته با مبلغ پیشنهادی مخالف هستند زیرا با این مبلغ قادر به خرید منزل جدید نیستند".

به هر حال روز پنجم خردادماه سال جاری از آن روزی که مته حفاری گروه جرج رینولدز در عمق 360 متری زمین مسجد سلیمان به نفت سیاه و بدبو رسید دقیقا 100 سال گذشت و جا دارد شرکت نفت همکاری بیشتری با ساکنان این شهر نفت خیر داشته باشد تا ساکنان زادگاه نفت از نعت این ثروت خدادادی بیشتر بهرمند شوند.